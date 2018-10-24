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16:01 24 Ekim 2018
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    İrlandalı Conor McGregor ve Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'u karşı karşıya getiren UFC hafif sıklet unvan maç.

    Türkçe öğrenmeye başlayan Nurmagomedov'dan Türkiye'ye selam

    © AP Photo / John Locher
    Spor
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    Karma dövüş sanatlarında hafif sıklette İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çeken ve şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Türk yemeklerini çok sevdiğinği ve Türkçe öğrenmeye başladığını belirtti.

    Türk sokak sanatçısından İstanbul’da Khabib graffitisi
    © Ruptly .
    'Fazla konuşma': Türk sokak sanatçısından İstanbul’da Khabib graffitisi
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bu akşam oynanacak Schalke maçı için resmi ve özel davet alan Khabib, Rusya'da nam salan ünlü et restoranı Erdal Şef'in konuğu oldu.

    'BENİM ADIM KHABİB, SENİN ADIN NE?'

    Tercihini Türk yemeklerinden Nurmagomedov, etlerin Dağıstan'dan geldiğini öğrendiğinde esprili bir dille "Bunu yememek olmaz" dedi.

    Türkiye'de birçok seveni ve takipçisi olduğu hatırlatılan Nurmagomedov, "Selamun Aleyküm" dedikten sonra Türkçe konuşarak, "Nasılsın? Benim adım Khabib, senin adın ne?" dedikten sonra Türkçe öğrendiğini söyledi.

    ÇETİNKAYA: ÜLKEMİ TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUM

    Moskova'da açtığı et restoranına başta Rusya'nın önemli isimleri olmak üzere bir çok dünya çapında ünlüyü de ağırlayan Türk işletmeci Erdal Çetinkaya, "Konum olarak Moskova'nın kalbi sayılabilecek bir yerdeyiz. Moskova dünyadaki en çok merak edilen

    Vladimir Putin- Khabib Nurmagomedov
    © AFP 2018 / Mikhail KLIMENTYEV
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    şehirlerinden bir tanesi. Hemen hemen her gün bir dünya çapında yıldızı ağırlıyoruz. Dünya kupası sırasında bir çok futbol yıldızı uğradı. En güzeli de yolu Türkiye'den bir şekilde geçen yıldızların beni görünce bildikleri kelimeleri söylemesi. Bugün de Khabib burada. Dünyanın konuştuğu bir isim ve bizi tercih etmesi çok gurur verici. Ülkem adına burada kendimce marka yaratmış birisi olarak Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyorum" yorumunda bulundu.

    'ORMANDA SADECE 1 KRAL VARDIR'

    İrlandalı Conor McGregor ve Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'u karşı karşıya getiren UFC hafif sıklet unvan maç.
    © AP Photo / John Locher
    McGregor, Nurmagomedov'a 15 milyon dolarlık rövanş teklif etti
    UFC hafif sıklet dövüşçüsü Nurmagomedov, şu günlerde ise emekli boksör Floyd Mayweather'a yaptığı meydan okuma ile gündemde.

    Nurmagomedov, 50 maçta yenilgisi bulunmayan Mayweather'a yönelik olarak, "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" sözleriyle ünlü dövüşcüye meydan okumuştu.

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    Etiketler:
    Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov arasındaki maç, UFC, Erdal Çetinkaya, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İrlandalı Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Floyd Mayweather, Dağıstan, Türkiye, Moskova, Rusya
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