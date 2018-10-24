'BENİM ADIM KHABİB, SENİN ADIN NE?'
Tercihini Türk yemeklerinden Nurmagomedov, etlerin Dağıstan'dan geldiğini öğrendiğinde esprili bir dille "Bunu yememek olmaz" dedi.
Türkiye'de birçok seveni ve takipçisi olduğu hatırlatılan Nurmagomedov, "Selamun Aleyküm" dedikten sonra Türkçe konuşarak, "Nasılsın? Benim adım Khabib, senin adın ne?" dedikten sonra Türkçe öğrendiğini söyledi.
Türkçe öğrenmeye başlayan Nurmagomedov'dan Türkiye'ye selam https://t.co/QlPUOB7kxZ pic.twitter.com/RvjJ2RZxV1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 24, 2018
ÇETİNKAYA: ÜLKEMİ TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUM
Moskova'da açtığı et restoranına başta Rusya'nın önemli isimleri olmak üzere bir çok dünya çapında ünlüyü de ağırlayan Türk işletmeci Erdal Çetinkaya, "Konum olarak Moskova'nın kalbi sayılabilecek bir yerdeyiz. Moskova dünyadaki en çok merak edilen
'ORMANDA SADECE 1 KRAL VARDIR'
Nurmagomedov, 50 maçta yenilgisi bulunmayan Mayweather'a yönelik olarak, "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" sözleriyle ünlü dövüşcüye meydan okumuştu.
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