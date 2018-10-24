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15:59 24 Ekim 2018
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman

    Fikret Orman: Şenol Güneş'i istemeyen istifa eder gider

    © AA / Onur Çoban
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'le bugüne kadar para konuşmadıklarını belirterek, "Güneş'i istemeyen istifa eder gider" dedi. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Güneş ise kendisini para üzerinden eleştirenlere yanıt verdi: "Aldıkları parayı devlete hibe etsinler, ben de 1 yıllık ücretimi bağışlayacağım."

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak olan Beşiktaş'ta son hazırlık maçı öncesinde Şenol Güneş ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

    ​- Epey zamandır Şenol Abi ile aramızın bozuk olduğu, ayrılma sürecine geldiğimiz konuşuluyor. Bunu hocamız ve ben cevapladık ama bu bir türlü ortadan kalkmıyor. İkimiz yan yanayken kimin ne soracağı varsa sorsun da cevaplayalım dedik. 'Hoca mutsuz, milli takıma gitmek istiyor' bunlar da konuşulan konular. 'Hoca TL sözleşme istemiyor, hoca paragöz…' Bunları hepimiz burdayken konuşalım istedik. İlk geldiğim sene hocamız Trabzon'daydı. Sezon bittiğinde hoca ile görüşmek istedik, olmadı. Slaven ile çalışmadan önce yine istedik, Allah o zaman da kısmet etmedi. Slaven hoca ayrıldıktan sonra Şenol hocanın Bursa'da görevi bitmişti, konuştuk ve başladık. 3.5 senedir birlikteyiz. Ben Şenol hocayı tanıdığımda 1980'di. Ben 12 yaşındaydım, hoca da Trabzon'un kaptanıydı. O dönemden beri tanışıklığımız var.

    'ŞENOL HOCA 'PARAMI ÖDEYİN, PARAMI İSTİYORUM' DEMEDİ'

    — 3.5 yıl içinde Şenol Hoca bir güne bir gün, 'Paramı ödeyin, paramı istiyorum' demedi. Biz stadımızın olmadığı, şampiyon olduğumuz sene sıkıntılı bir süreçten geldik. O gün olmadığı gibi bugün de bunlar gündemimizde olmadı. Hocamızın kamuoyu önünde oyuncular da dahil olmak üzere 'paragöz' algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim aramızda hiçbir zaman para konusu muhabbeti olmadı. Hatta aramızda sevgi ağırlıklı ilişki olduğu için kontrat yaparken de uzatırken de para konusu ben konuşmadım hocayla.

    ​- Şunu söylemiştir; 'Oyuncularımın ödemesini yapılmasını istiyorum' demiştir. Şunu da demiştir; 'Oyuncuların parasını ödemeden transfer yapmayın, böyle yaparsak takımın dengesi bozulur.' Cenk Tosun satıldığı zaman da 'önce takımımızın parasını ödeyelim' demiştir. Bizim geçen seneyle alakalı ödemelerimizi ağustos ayı sonunda yaptık. Bu seneyle alakalı hocamıza ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde ödemeleri yapacağız. Hocamız 'Bütün takıma ödeme yaptınız, bana niye yapmadınız' dolaylı dolaysız böyle bir şey demedi.

    — Milli Takım mevzusu 1.5 yıl önce de gündeme gelmişti. O dönem hocamızla sözleşmeyi yeni uzatmıştık. Bizim müsaade etmediğimiz konu iki takımı birlikte yönetmesiydi. Hocamız da gelip 'Ben Milli Takım'ı istiyorum' demedi. Ben sordum 'Hocam aklınızda böyle bir şey var mı?' diye… O da bana 'Ben bir ay evvel şampiyon oldum, Beşiktaş'ın hocasıyım. Yeni sözleşme uzattım. Devam etmek istiyorum. Herkes işine baksın' dedi.

    'ŞENOL GÜNEŞ BURADA AMA HAVA KAPALI'

    — Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Beşiktaş taraftarı ve genel kurulunun adına görevlendirilmiş kişileriz. İşimiz onları mutlu etmek. Mutsuz muyuz, mutsuzuz. Bunu çözecek kişiler biziz. Şenol hocaya sorun vs. demekle ortadaki başarısızlıktan kurtulamam. Transfer edilen futbolcular başarılıysa bunları seçen biziz, başarısızlık varsa yine seçen biziz. Evet 'güneşli' günler görmüyoruz. Şenol Güneş burada ama hava da kapalı. Ama yarın o günler gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir süreç yaşadık. Bence çok da başarılı değildik. Bayern'i geçmemiz, hatta kupayı almamız lazımdı. Beşiktaş'ın hedefi budur. Bugüne baktığımızda daha fazla kenetlenerek, mücadele edeceğiz.

    YÖNETİM HOCAYI İSTEMİYOR İDDİASI

    — Yönetim hocayı istemiyor, göndermeye çalışıyor bunlar konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi ve başkanının tek işi şampiyon olmaktır. Bizim tek derdimiz vardır, kupayı almak, Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olmaktır. Bu ailede farklı fikirler, konuşmalar, kavgalar olabilir. 3.5 senelik bir ilişki olduğunda farklı şeyler olabilir. Hepimizin iş yerinde, ailesinde olduğu gibi olur bunlar. Egolarımıza teslim olmadan işimizi yapma gayretindeyiz.

    — Beşiktaş stadını yapmış, şampiyonluklar elde etmiş ama borçla geliyor. Ligi 4. bitirmiş. Sıkıntılarımız var mı? Var. Ama Beşiktaş Avrupa'dan lisans alamıyordu. Bu lisansları alan bir kurum olarak mali olarak, diğer başkanlar da söylüyor en iyi kulüp Beşiktaş'tır. İhtarname vs. zaman zaman olabiliyor. Olabilir. Zamanı geldiğinde kontrat yenileneceği zaman bunlar değerlendirilir. Yönetim kurulunun görevi 2019'da bitiyor. Zamanı geldiğinde bunu oturur konuşuruz. Beşiktaş Başkanı'nın hocaya güven problemi yoktur, hocanın da aynı şekilde güven problemi yoktur.

    — Şenol Güneş'i istemeyen yönetim kurulu üyelerimiz yok. Büyük konuşmayayım, olabilir mi olabilir. Ancak onla da yollarımızı ayırmak da olabilir. İstemeyen varsa beyaz kağıda imzasını atar, istifa eder gider.

    ŞENOL GÜNEŞ: KRİZİ DÜŞÜNÜYORLARLA ALDIKLARI PARALARI BAĞIŞLASINLAR

    — Beşiktaş'ta olmaktan ben mutluyum, başkanımız da mutlu. Sezon sonunda mutsuz olursak bunu konuşuruz.

    — Benim yaşım belli, buraya çakılıp kalacak değilim. Beşiktaş'ı yönetecek kişiyi de en doğru olarak başkan verecektir. Başkan para almadığımı söylüyor, ben para almadığımı söylemiyorum ama konu benim üzerimde dönüyor. Bundan rahatsızım. Madem televizyondaki yorumcular krizi düşünüyor, aldıkları paraları kurumlarından almasınlar, devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım. Ben 'Beşiktaş'ta mutluyum' diyorum.

    GUTİ İÇİN MADRİD İDDİALARI

    — Beşiktaş takım olarak iyi bir görüntü çizmiyor. Daha ligin başı, daha çok sular akar. Ben en tecrübeli başkanlardan biriyim, hocamız 30 senedir bu işi yapıyor. Bunu çözmek bizim işimiz. Mevkilerde eksikler olabilir. Devre arasında yollar ayrılır, yeni isimler gelir. Beşiktaş'tan Real Madrid'e hoca gitmesi bizi mutlu eder. Guti bunu hak eden bir çocuk. O yüzden burada zaten.

    'ALDIĞIMIZ SKORLARDAN MUTLU DEĞİLİZ'

    — Aldığımız skorlardan mutlu değiliz. Ligin daha başındayız. Bu derenin altından daha çok sular akar. En tecrübeli başkanlardanım. Şenol hoca da 30 seneden fazla başkan. Çözmek bizim işimiz. El ele vereceğiz, dedikoduyla değil işimizle uğraşacağız.

    'İKİ OYUNCUMUZA PARALARINI HAFTA İÇERİSİNDE ÖDEYECEĞİZ'

    — Ortada bir kanun var, uymak mecburiyetindeyiz. Hiçbir oyuncumuzla böyle bir konuşma sürecine girmedik. İlk olarak geçmişteki mükellefiyetlerimizi gidermek için oturduk konuştuk. Onlar bizim evlatlarımız. Kişiler hata yapabilir, kurumlar hata yapmaz. Beşiktaş'ın yapacağı bir hata tarihine yazılır.

    — Bugüne kadar verdiğimiz kararları kurumsal hafızada ne kalacak diye dikkat ederek vermeye çalıştık. Eylül sonu itibarıyla borçsuzluk anlaşması yaptık, paralarını da ödedik. İki tane oyuncumuza paramızı ödemediğimiz için imzalatmadık. Onlarla ödediğimiz zaman bu konu kapanacak. Bu oyuncular bizim oyuncularımız, pırlanta gibidirler. Kişisel olarak hata yapabilirler ancak benim ve hocamın tecrübesindeki insanlar onları kamuoyu önünde tartıştırmak yerine kapılar ardında çözeriz. Bunların bin beterleri diğer kulüplerde oluyor ama hiçbiri yazılıp çizilmiyor. Beşiktaş'ın konuşulması haksızlık oluyor.

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