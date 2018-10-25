Mesut Özil 'Türkiye'de oynamayı düşünüyor musun?' sorusunu yanıtladı: Asla, asla deme

Sosyal medya hesabı üzerinden gelen sorulara yanıt veren Mesut Özil, gelecekte Türkiye'de forma giyebileceğinin sinyalini verdi. Mesut, bir futbolseverin sorduğu, "Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynamayı düşünüyor musun?" şeklindeki soruya, "Zor soru! Ama şunu diyebilirim, asla, asla deme" diye yanıt verdi.

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Başarılı orta saha oyuncusu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyebileceğinin de sinyallerini verdi.

Mesut, bir futbolseverin sorduğu, "Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynamayı düşünüyor musun?" şeklindeki soruya, "Zor soru! Ama şunu diyebilirim… Asla, asla deme!" diye yanıt verdi.

Yıldız futbolcu, birlikte oynadığı ve rakip olarak gördüğü en iyi oyuncularla ilgili bir soruya, "Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Cristiano Ronaldo. Karşılaştığım en iyi oyuncu ise Lionel Messi." şeklinde yanıt verdi.

Bugünlerdeki favori şarkısıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Tarkan'ın yeni albümünü çok sevdim." şeklinde yanıt veren Mesut, favori stadyumunun ise Santiago Bernabeu olduğunu söyledi.

Arsenal'deki en iyi genç oyuncu olarak Matteo Guendouzi'yi gösteren Mesut, sıkıntılı günler geçiren eski takımı Real Madrid'in durumuyla ilgili gelen bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Zor günler geçiriyorlar ama eminim ki kısa süre içinde toparlanacaklar."