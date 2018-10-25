Anderlecht, Fenerbahçe karşısında Zakaria Bakkali'nin attığı golle 1-0 öne geçti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda, 3. hafta maçları öncesinde 3 puanı bulunan Fenerbahçe ikinci sırada, puansız Anderlecht ise son sırada yer alıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
İlk 11'imiz! 👇#RSCAvFB pic.twitter.com/UnlERtCEta— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 25, 2018
ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Gerkens, Kums, Trebel, Saief, Bakkali, Santini
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Neustadter, Skrtel, Isla, Reyes, Jailson, Elmas, Benzia, Frey, Slimani
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:
1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.
35' Anderlecht, Zakaria Bakkali'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sven Kums'un ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Zakaria Bakkali'nin gelişine çektiği şut kalecimiz Harun Tekin'in sağından ağlarla buluşuyor.
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