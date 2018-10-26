Inter'in yeni başkanı 26 yaşındaki Zhang

Kulübün internet sitesinde yer alan videoda duygularını dile getiren Steven Zhang, "Gözlerimi kapadığımda, köklü tarihe sahip bir kent görüyorum ve burada daha nice tarihler yazılmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Steven Zhang named President of FC Internazionale Milano S.p.A.



"I am extremely proud to lead this club into a new era"



👉 https://t.co/cKhGctFXnx#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/pZ4bWzeWqr — Inter (@Inter_en) 26 Ekim 2018

2016 yılında Inter'in hisselerinin büyük kısmını satın alan Çin merkezli şirket Suning Holding'in sahibi Jindong Zhang'ın oğlu Steven, son iki yıldır kulübün yönetim kurulunda görev alıyordu.

Henüz 26 yaşındaki Steven Zhang, Inter tarihinin 21. başkanı oldu.