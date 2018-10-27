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18:15 27 Ekim 2018
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    Ali Koç- Fenerbahçe

    Ali Koç: 176 mesajla dışarı bilgi sızdırıldı

    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Spor
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Koç, beklentilerinin çok uzağında olduğunu söyleyerek, "176 mesajla bilgi sızdırıldı" dedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda transferlere ilişkin öz eleştiri yaparak yönetim hakkında konuştu.

    Koç, "İki yaş ortalamasını düşürmek, biz geçen sene itibari ile Avrupa'nın en yaşlı üçüncü takımıydık. Benfica'nın maaş ortalaması daha öncede söyledim. 400 bin Euro… Bize karşı oynayan iki futbolcu 90'ar bin Euro alıyorlar. Diğer isteğimiz yatırım yaptığımız oyunculardan satış konusunda kazanç sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

    Koç'un açıklamaları şöyle:

    TRANSFER ÖZ ELEŞTİRİSİ

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    © AA / Dursun Aydemir
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    - 25 milyon Euro'luk satış yaptık, 13 yeni oyuncuyu kadromuza kattık. Satışlarımız sezon sonuna denk geldiği için biz de transferleri son anda yapmak zorunda kaldık. Hocamıza da hak veriyorum. Sezona iki en önemli oyuncusu ile hazırlandı ama Josef ve Giuliano'yu satmak zorunda kaldık ama zorundaydık. Josef'in sözleşmesi bitiyordu, 4 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar 12 milyon Euro'ya çıkınca yapacak bir şey kalmadı.

    — Çok fazla yeni oyuncuyu aynı anda sahaya sürdüğümüz için öz eleştirisini yapabiliriz. Bununla beraber Samandıra'nın dengelerine hemen hakim olamamız bunun da sebebi güven ile ilgili… FFP yüzünden de transferleri geç yaptığımız öz eleştirisi de yapılabilir. Yola çıkarken zor olacağını biliyorduk, zorluklarını biliyoruz. Futbolun kötü futbolda kriz yönetimine harcıyoruz ve bizim yapmak istediklerimizi geciktiriyor. Son 5 maç gol yemedik, ofansif futbol oturunca galibiyet serisi gelecektir. Sizlere ve şartlar ne olursa olsun takımımızı bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnandığımız yolda sonuna kadar gideceğiz. Umarım başarılı oluruz biz ve bizden sonra gelenlerde rahat ederler. İnşallah hem ülke içinde hem ülke dışında ses getireceğiz.

    '176 MESAJLA BİLGİ SIZDIRILDI'

    Fenerbahçe
    © AA / Emrah Yorulmaz
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    - Bazı değişiklikler, görevden almalar yaptık. Bazı davranış bozuklukları, kabul edilemeyecek söylemler, başarısızlık beklentisi içinde olma, iş verene sadakatsizlik mi dersiniz? Nasıl söylerseniz söyleyin. Maç verilerinin paylaşılması ile ilgili bizim hatalı olduğumuzu belirtenler bile oldu. Yani bu mesleğin nasıl yozlaştığının da bir kanıtı bunlar. Biz bunları değiştirmek için geldik. 3 hocadan sadece birisi için geçerli. Sızdırılanlar sadece oyuncu performansları değil antrenman görüntüleri, maç analizleri, antrenman analizleri… 28 Haziran'dan itibaren yani sezonu 176 ayrı mesajla dışarıya yollanmıştır. Bunun neresi olağan ve normal? Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yalan söyleyenlere inanılıyor. Doğru söyleyenler onu kanıtlamaya çalışıyor. Basına söyleyip randevu istedikleri sonra bizden talepte bulundular. 3 arkadaşı oturduk dinledik. Çok şey söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz ama hiçbir şey niyetlerinin kötü olmadığını, hatalarını kabul ettiklerini ve pişman olduklarını ve istenilen bir basın açıklamasını yapacaklarını söylediler. Bizim için makuldü. Kaleci antrenörünün oğlu bir problem yaşamış tabi doğru söylüyorsa. Niye bilgi sızdırıldı, niye halı konusu geçmiş hepsi söylendi. Bilgi sızdıran arkadaşa söyledik, 4 şekilde kanuna aykırı bu yapılan, ya rakiplerimizin eline geçse ne olacak diye sorduk, "Ben böyle düşünmemiştim" dedi.

    'VİCDANLI DAVRANIYORUZ'

    — Toplantının sonunda ‘Baban ihanet etmedi, yanlış yaptı' Yaptığınızın farkındaysanız, özür dileyin bir açıklama hazırlayın biz kontrol edelim ona göre ilerleyelim. Aileniz yediğiniz şeyden etkilenmesin… O kadar diyeyim. O gün yapılan konuşmalar bir basın mensubu tarafından yazıldı. Vicdanlı davranıyoruz, aileler, çocuklar zarar görmesin diye ama bunlar yine dayanamıyorlar. Birebir olmasa da yakını konuşmaların ortaya çıktı, yazıldı. Bu olay olunca biz arkadaşlara dedik ki, siz yolunuza biz yolumuza… Mesaj gönderiyorlar, affedin diyorlar, çocuklarının fotoğraflarını gönderiyorlar ama bu affedilebilir bir durum değil. Sanki biz özür dileceğiz gibi bir ortam oluşturuldu. Bundan sonra süreç nasıl gelişir bilmiyorum.

     

    Etiketler:
    sızma, bilgi, mesaj, Fenerbahçe, Ali Koç, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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