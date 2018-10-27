Konyaspor taraftarı Arda Turan'ı maçtan önce önce 'sevdi', oyuna girince ıslıkladı

Geçen sezon mayıs ayında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında hakeme saldıran Arda Turan ceza almıştı. PFDK'nın 16 maç men ettiği Arda'nın cezası daha sonra 12 maça indirilmişti. Cezasının bitmesinin ardından sakatlığı sebebiyle de bir süre forma giyemeyen Arda Turan, Atiker Konyaspor deplasmanında sahalara geri döndü.
83. dakikada Kerim Frei'ın yerine oyuna dahil olan futbolcu, Konyaspor tribünlerinden tepki aldı. Konyaspor taraftarları son dönemde şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga ile gündemden düşmeyen Arda Turan'ı ıslıklarla protesto etti.
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