Konyaspor taraftarı Arda Turan'ı maçtan önce önce 'sevdi', oyuna girince ıslıkladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde geçen sezonun son haftalarında hakeme saldırdığı için ceza alan ve en son şarkıcı Berkay'la ettiği kavgayla gündeme gelen Arda Turan, mücadelenin 83. dakikasında oyuna girdi ve 5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

Maç öncesinde Arda'ya sevgi gösterisinde bulunan Konyaspor tribünleri, oyuna girdikten sonra ise Arda Turan'ı ıslıkladı.

Geçen sezon mayıs ayında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında hakeme saldıran Arda Turan ceza almıştı. PFDK'nın 16 maç men ettiği Arda'nın cezası daha sonra 12 maça indirilmişti. Cezasının bitmesinin ardından sakatlığı sebebiyle de bir süre forma giyemeyen Arda Turan, Atiker Konyaspor deplasmanında sahalara geri döndü.

83. dakikada Kerim Frei'ın yerine oyuna dahil olan futbolcu, Konyaspor tribünlerinden tepki aldı. Konyaspor taraftarları son dönemde şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga ile gündemden düşmeyen Arda Turan'ı ıslıklarla protesto etti.