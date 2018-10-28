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00:36 29 Ekim 2018
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    Philip Cocu

    Fenerbahçe açıkladı: Cocu bu akşam itibariyle görevden alınmıştır

    © AFP 2018 / STR
    Spor
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    Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünler Phillip Cocu'yu istifaya davet etti. Taraftarlar tribünü uzun bir süre terk etmezken, Fenerbahçe teknik adamın görevden alındığını duyurdu.

    Phillip Cocu
    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
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    Maçın genelinde varlık gösteremeyen Fenerbahçeli futbolcular da tepki görürken, müsabakanın 70. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. İstifa tezahüratları yapıldığı sırada Cocu yedek kulübesinden çıkmadı.

    TARAFTAR TRİBÜNLERİ TERKETMEDİ

    Öte yandan, Fenerbahçe taraftarının maç sona erdiği halde tribünleri terketmediği ve Cocu'yu protesto etmeye devam edildiği öğrenildi. 

    Fenerbahçe Kulübü ise, yaptığı açıklamada "Cocu bu akşam itibariyle görevden alınmıştır" dedi.

    COCU GİTTİ, TRİBÜNLER DAĞILDI

    Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, 3-1'lik skorun ardından Ülker Stadı'nı terk etmedi. Hakemin son düdüğünün ardından tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadı terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

    Yaklaşık yarım saat kadar stadı terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural lehine tezahüratlar yaptı.

    Phillip Cocu'nun görevden alındığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadı terk etti.

    COCU ÜLKER STADI'NDAN AYRILIRKEN GERGİNLİK ÇIKTI

    Futbolcuların kullandığı kapıdan yardımcılarıyla çıkan Cocu, soruları yanıtlamaktan kaçındı. Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Cocu, stattan özel aracıyla çıkış yaptı. Phillip Cocu'nun stattan çıkışında, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

    Hollandalı teknik adamın ayrılışı esnasında polis, Cocu'nun stattan çıkması için MKE Ankaragücü takımını taşıyan otobüsün önünü kesti. Bunun üzerine MKE Ankaragücü takımı oyuncuları yerinden kalkıp, camlara vurarak polise tepki gösterdi. Polisin yolu açması üzerine önce MKE Ankaragücü kafilesi, ardından da Cocu stadı terk etti.

    FENERBAHÇE BAŞKAN VEKİLİ ÖZSOY: COCU BAŞ SORUMLU OLARAK BEDELİNİ ÖDEDİ

    Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, 3-1 kaybedilen MKE Ankaragücü maçı sonrası görevden alınan teknik direktör Phillip Cocu'nun, kötü gidişatın baş sorumlusu olarak bedel ödediğini söyledi. Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özsoy, alınan mağlubiyetin kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, "Phillip Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir." dedi.

    Sergilenen futbol ve performansın hem taraftara hem de camiaya yakışmadığını dile getiren Özsoy, "Bu üzücü gecenin sonunda yönetim kurulumuzun aldığı kararla, Cocu ile yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği, bugünkü mağlubiyetle belirlenmiş oldu. Kendisiyle görüşmemiz sonunda yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

    'OYNAYANLAR KADAR OYNAMAYANLARIN KARARININ YANLIŞLIKLARI DA ETKİLİ OLDU'

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    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Bazı futbolcuların gösterdiği performansın camiaya yakışmadığını da vurgulayan Özsoy, "Oynayanlar kadar oynamayanların kararının yanlışlıkları da Cocu'nun gitmesine etken olmuştur. Oyuncularımızı da bir daha kendilerine çeki düze vermeleri anlamında uyarmakta fayda var. Bunlar bizim kendi hatalarımız. Kendi eleştirilerimizi yapacağımız noktalar. Futbolcular da bundan nasibini almalı ve biz de çeki düzen vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Semih Özsoy, MKE Ankaragücü maçındaki hakem yönetimini de eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiç gündeme almadığımız bir nokta varki o da bugünkü hakem hatası. Kabul edilebilir değildi. Skor 0-0 iken Skrtel'in pozisyonu ile ikili mücadelelerde çalınan ve çalınmayan düdüklerin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu, bizim açımızdan bardağı taşıran damla oldu. Bunların hiçbiri mağlubiyetin sebebi olamaz. Biz bunun arkasına sığınacak durumda değiliz."

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