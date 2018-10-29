Hollanda medyası: Fenerbahçe-Cocu evliliği baştan yanlıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun İstanbul serüveni, 123. gününde sona erdi. Cocu, 29 Ekim'de 49. yaşgününü kutlamasına saatler kala görevden alındı. Hollanda Televizyonu'na göre 'Cocu'nun Fenerbahçe ile olan evliliği' en başından beri yanlıştı.

Dün akşam Kadıköy'de oynanan Ankaragücü karşılaşmasını 3-1 mağlıp tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim, Hollandalı Teknik Direktör Cocu'nun sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi.

© AFP 2018 / STR Fenerbahçe açıkladı: Cocu bu akşam itibariyle görevden alınmıştır

Cocu'nun görevine son vermesi, Hollanda'da geniş yankı buldu. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, 'Cocu'nun Fenerbahçe ile olan evliliği' en başından beri yanlıştı. Hollandalı teknik adam, İstanbul'a gittiği günden itibaren sürekli 'ateş altında' oldu.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Türk futbolu uzmanı Yordi Yamali, Fenerbahçe ile Phillip Cocu arasında en başından beri bir etkileşim olmadığını söyledi.

Hollandalı çalıştırıcının PSV'de yetenekli bir teknik direktör olduğunu kanıtladığını belirten Yamali, "PSV Eindhoven'de kendisini dinlemeye hazır, genç yeteneklerle çalıştı" dedi.

Hollandalı yorumcu, büyük Türk kulüplerinin kaybetmeye ve özellikle de kendi sahalarında yenilmeye asla tahammül edemediklerini vurguladı. Cocu'nun Türkiye'de başarı şansının kalmadığını savunan Yamali, 48 yaşındaki teknik adamın, başka bir ülkede takım bakması gerektiğini söyledi.

DE VOLKSKRANT GAZETESİ: FENERBAHÇE, COCU'YU KOVDU

Fenerbahçe'nin Rizespor yenilgisi sonrası, "Cocu için alarm zilleri çalıyor" diyen De Volkskrant gazetesi, "Görevden alınması an meselesi. Türkiye'de beklemek için zamanın yok, başarmak zorundasın" yorumunu yapmıştı.

© AFP 2018 / STR Pierre van Hooijdonk: Cocu için korkuyorum

Gazete, Hollandalı çalıştırıcının görevden alınmasını, "Fenerbahçe, 5. yenilginin ardından Cocu'yu kovdu" başlığıyla duyurdu.

Brabant Televizyonu, Türkiye'de ve yurtdışında milyonlarca taraftarı bulunan Fenerbahçe'de yönetimlerin, kötü performans gösteren teknik direktörleri göndermekte tereddüt etmediğine işaret etti.

Televizyona göre, doğum gününden bir gün önce işine son verilen Cocu, Türkiye'nin kolay bir ülke olmadığının farkındaydı. Ancak Ali Koç yönetiminin, kulübün geleceğine ilişkin ciddi, hırslı ve zorlayıcı planları nedeniyle Fenerbahçe'yi çalıştırmayı kabul etti.

AD gazetesi de, devam eden yenilgiler nedeniye Cocu'nun görevine son verildiğini belirterek, Hollandalı çalıştırıcı konusunda Başkan Ali Koç açısından savunulabilir bir durum kalmadığı vurgulandı.