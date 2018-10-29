Rakiplerinin mağlup olduğu haftada, Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesine göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Genk maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Jeremain Lens, cezası nedeniyle forma giymezken, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal ve Cyle Larin yedek soyundu

MUSTAFA PEKTEMEK, 3.5 YIL ARADAN SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, uzun süreli hasretini sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Tolgay Arslan, Çaykur Rizespor maçına yedek başlarken, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Mustafa Pektemek forma giydi.

PEKTEMEK, 2018'DE VODAFONE PARK'TA GOL ATAN İLK YERLİ

Karşılaşmaya fırtına gibi giren siyah beyazlılar, 3. dakikada öne geçti. Quaresma'nın sağdan çizgiye inerek ön direğe yerden ortaladığı topu Mustafa Pektemek topuğuyla şık bir şekilde filelere gönderdi. Mustafa Pektemek böylece 2018'de Vodafone Park'ta gol atan ilk yerli oldu. 10. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı faulü VAR'da inceledi ve ardından bu oyuncuya kırmızı kartını gösterdi. 40. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Vagner Love'ın ceza sahası içinde kaybettiği topla sağ tarafta buluşan Quaresma'nın ortasında, Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran isim oldu.

KARA KARTAL İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya golle başlayan bu kez konuk takım oldu. 49. dakikada kullanılan kornerde Roco ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderi ve fark bire indi. Beşiktaş, 60. dakikada Love'un yerde kalmasıyla bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Quaresma Gökhan'ı geçemedi. Siyah beyazlılar böylece son 8 penaltının 4'ünü kaçırmış oldu. Bu arada pozisyondan hemen sonra Saadane 2. sarı kartını görüp oyundan atıldı.

RİZE 9 KİŞİ KALDI

© AA / Evren Atalay Beşiktaş, İzmir'den puansız ayrıldı

9 kişi kalan rakibi karşısında rahatlayan Beşiktaş, 72. dakikada yine Quaresma'nın başrolde olduğu bir pozisyonda rahatladı. Portekizli'nin çalımı sonrası içeri çevirdiği topa Caner sert vurdu, defansın müdahalesiyle top ağlara gitti.

Quaresma şov bununla da bitmedi. 79. dakikada Q7 nefis bir orta daha yaptı ve Love kafayla skoru 4-1'e getirdi.

BEŞİKTAŞ PUANINI 18'E ÇIKARDI

Kalan bölümde Beşiktaş rahat bir tempoda maçı tamamladı ve maçtan 4-1 galip ayrıldı. 2 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 18'e çıkarırken, Ç. Rizespor 8 puanda kaldı.