Brezilyalı futbolcu Freitas, evinde boğazı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu

Brezilya ekibi Sao Paulo, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas'ın ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, Freitas'ın boynunda, kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğu ve cinsel organının kesildiğini belirtti.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Ünlü İtalyan futbolcu Astori otelde ölü bulundu

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas, güney Parana eyaletinin başkenti Correa'nın kırsal bir bölgesinde ölü bulundu.

24 yaşındaki futbolcunun bedenindeki izlerden işkenceye uğradığı öğrenilirken yetkililerin yaptığı açıklamada "Boynunda çok derin bir kesik vardı ve kafası neredeyse kopma noktasına gelmişti. Ayrıca cinsel organı da kesilmişti" denildi.

São Paulo midfielder (on loan at Sao Bento) Daniel Correa Freitas was found dead in a bush at the age of 24. RIP ⚽️❤️🇧🇷 pic.twitter.com/VLIjxSmtNx — Juan Velazquez (@JuanDirection58) October 29, 2018

​Bonservisi Sao Paulo'da bulunan Daniel Correa Freitas, en son 2. Lig takımlarından Sao Bento forması giydi.