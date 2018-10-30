Brezilyalı futbolcu Freitas, evinde boğazı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu

24 yaşındaki futbolcunun bedenindeki izlerden işkenceye uğradığı öğrenilirken yetkililerin yaptığı açıklamada "Boynunda çok derin bir kesik vardı ve kafası neredeyse kopma noktasına gelmişti. Ayrıca cinsel organı da kesilmişti" denildi.
São Paulo midfielder (on loan at Sao Bento) Daniel Correa Freitas was found dead in a bush at the age of 24. RIP ⚽️❤️🇧🇷 pic.twitter.com/VLIjxSmtNx— Juan Velazquez (@JuanDirection58) October 29, 2018
Bonservisi Sao Paulo'da bulunan Daniel Correa Freitas, en son 2. Lig takımlarından Sao Bento forması giydi.
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