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19:53 31 Ekim 2018
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    Uruguaylı hakem Andres Cunha

    Libertadores Kupası’nda olaylı gece: VAR ile gelen penaltı kararı sonrası ortalık karıştı

    © REUTERS / RICARDO MORAES
    Spor
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    Libertadores Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Gremio ile River Plate, Gremio Arena’da karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü Uruguaylı hakem Andres Cunha'nın maçın son dakikalarına girildiği sırada verdiği VAR kararı sonrası ortalık karıştı.

    Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş olan dünyaca ünlü hakem Andres Cunha'nın Libertadores Kupası yarı final rövanş maçında verdiği kararlar, stadyumu karıştırdı. Brezilya'da oynanan Gremio ile River Plate arasındaki karşılaşmada düdük çalan Andres Cunha'yı maç sonunda polis güçlükle soyunma odasına götürebildi.

    ​Gremio'lu futbolcuların fiziksel şiddete varan sert itirazlarına ve tribünlerden atılan yabancı maddelere maruz kalan Andres Cunha, soyunma odasına polis eşliğinde gidebildi.

    Libertadores Kupası yarı final ilk maçında River Plate'i deplasmanda 1-0 yenen Gremio, evinde oynayacağı rövanş maçı için avantaj elde etmeyi başardı.

    Taraftarının yoğun desteği ile sahasında konuk ettiği River Plate karşısında 36. dakikada Leonardo ile 1-0 öne geçen Gremio, ilk yarıyı önde kapattı.

    Karşılaşmada her şey Gremio'nun istediği şekilde ilerleken, maçın son 10 dakikasına girildiğinde ise işler bir anda tersine döndü. River Plate önce Santos Borre'nin 82. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

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    © AFP 2018 / TIMUR MATAHAR
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    Yine de iki ayaklı eşleşmede skor avantajını elinde bulunduran Gremio, ikinci golü yememek için sahasına kapandı.

    PENALTI KARARI SONRASI SİNİRLER GERİLDİ

    Dakikalar 88'i gösterdiğinde hakem Andres Cunha, Gremio oyuncusu Bressan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Sinirlerin iyice gerildiği maçta Gremio gol yememek için, River Plate ise avantajı eline geçirmek için çaba göstermeye başladı.

    Karşılaşmanın sonuna doğru gelinirken, Andres Cunha, bir pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu ve Gremio aleyhine penaltıya hükmetti.

    Bu karar sonrası oldukça gerilen tribünlerde iki takım taraftarları, birbirlerine yabancı madde fırlatmaya başladı.

    Gremio futbolcularının yoğun itirazına ve Gremio taraftarlarının protestolarına kulak aldırmayan Andres Cunha, yedi dakika süren sürecin ardından penaltının kullanılmasını istedi.

    MAÇ BİTİMİNDE CUNHA SAHAYI POLİS EŞLİĞİNDE TERK EDEBİLDİ

    River Plate'in penaltıyı göle çevirdiği pozisyon sonrasında, Gremio'lu futbolcular uzun süre itirazlarına devam etsede sonuç değişmedi ve maç River Plate'in 1-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Maç bitiminde Gremio futbolcularının fiziksel şiddete varan itirazlarına maruz Andres Cunha'nın yardımına polis yetişti.

    Dünyaca ünlü hakemin etrafını saran polisler, Andres Cunha'yı hem Gremio futbolcularından hem de taraftarın tribünden attığı yabancı maddelerden korumak için büyük çaba harcadı.

    Etiketler:
    Libertadores Kupası'nda Gremio ile River Plate arasında oynanan maç, Libertadores Kupası, River Plate, Gremio, Andres Cunha, Arjantin, Brezilya
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