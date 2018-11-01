‘Rusya milli takımının teknik direktörü Çerçesov, Fenerbahçe’yi yönetebilir’ iddiası

Championat.com'un Fenerbahçe'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, sarı lacivertli takımın yeni teknik direktör olarak Rusya milli takımını çalıştıran Stanislav Çerçesov'u gündemine aldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, bu yıl Rusya'da gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupası'nda milli takımı çeyrek finale taşıyan Çerçesov, Fenerbahçe'nin düşündüğü ilk isim.

Diğer yandan haberde, milli takımı yönetmesi nedeniyle Çerçesov'un takım değiştirmesinin düşük ihtimal olduğu da belirtildi.

Çerçesov'un yönetimindeki Rus milliler Dünya Kupası'ndan sonra FIFA sıralamasında 70.'likten 49.'luğa yükselmişti. FIFA'ya göre, sıralamada en hızlı yükselişi Rusya yapmıştı. Rusya şampiyonada ayrıca 1970'ten beri bir ilk olarak Brezilya, Almanya ve Arjantin gibi takımları geride bırakmış ve çeyrek finale yükselmişti.