Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal için imza kampanyası

Ersun Yanal için açılan imza kampanyasına karşılık Aykut Kocaman destekçileri de bir imza kampanyası açtı. Ersun Yanal için atılan imza sayısı 70.000’e ulaşırken, Aykut Kocaman için atılan imza sayısı 3’ü geçmedi. pic.twitter.com/rONjUhz6wk