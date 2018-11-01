Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal için imza kampanyası

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla birlikte teknik direktör arayışları devam ederken, taraftarlar Ersun Yanal için harekete geçti.
Sarı-lacivertli takımın taraftarları göreve getirilmesini istedikleri Ersun Yanal için imza kampanyası başlattı.
Ersun Yanal için açılan imza kampanyasına karşılık Aykut Kocaman destekçileri de bir imza kampanyası açtı. Ersun Yanal için atılan imza sayısı 70.000’e ulaşırken, Aykut Kocaman için atılan imza sayısı 3’ü geçmedi. pic.twitter.com/rONjUhz6wk— Sporkolik (@sporkolikorg) 1 ноября 2018 г.
Taraftarların salı günü change.org üzerinden 'Yeniden Ersun Yanal' sloganıyla başlattıkları kampanyada kısa sürede 70 bin imzaya ulaşıldı.
Öte yandan Aykut Kocaman destekçilerinin de imza kampanyası açtığı, ancak talep görmediği belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın takımın başına getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal hocamız planlarımızda yok. Olmayacağına emin olun. Bu sevdaya son vermenizi rica ediyorum" yanıtını vermişti.
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