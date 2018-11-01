Rusya ile Almanya, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini almak için çekişecek

UEFA, 2021 yılı Şampiyonlar Ligi finali için Rusya'nın St. Petersburg Stadyumu ile Almanya'nın Allianz Arena Stadyumu'nun aday listesinde yer aldığını açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre Rusya ve Almanya futbol federasyonları, 2021 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu.

Rus tarafı, final için 2018 Dünya Kupası stadyumlarından biri olan St. Petersburg Stadyumu'nu aday gösterdi. Almanya Futbol Federasyonu da, 2012'de finale ev sahipliği yapan ve Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena Stadyumu'nu sundu.

Her iki stadyum da 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 4'er maça ev sahipliği yapacak.

AVRUPA LİGİ FİNALİ İÇİN 3 ADAY VAR

Bu arada UEFA Avrupa Ligi finali için Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Dinamo Arena ve adı daha sonra açıklanacak İspanya'nın Sevilla kentindeki bir stat aday listesinde yer aldı.

SÜPER KUPA FİNALİNİ 4 ÜLKE İSTİYOR

UEFA Süper Kupa finali için de Belarus'un başkenti Minsk'teki Dinamo Stadı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Olimpiyat Stadı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park ile Ukrayna'nın Harkiv kentindeki Metalist Stadı yarışacak.

UEFA, 2021 yılındaki finallerin oynanacağı stadyumları Haziran 2019'da açıklayacak.