Rusya ile Almanya, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini almak için çekişecek

Rus tarafı, final için 2018 Dünya Kupası stadyumlarından biri olan St. Petersburg Stadyumu'nu aday gösterdi. Almanya Futbol Federasyonu da, 2012'de finale ev sahipliği yapan ve Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena Stadyumu'nu sundu.
Her iki stadyum da 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 4'er maça ev sahipliği yapacak.
AVRUPA LİGİ FİNALİ İÇİN 3 ADAY VAR
Bu arada UEFA Avrupa Ligi finali için Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Dinamo Arena ve adı daha sonra açıklanacak İspanya'nın Sevilla kentindeki bir stat aday listesinde yer aldı.
SÜPER KUPA FİNALİNİ 4 ÜLKE İSTİYOR
UEFA, 2021 yılındaki finallerin oynanacağı stadyumları Haziran 2019'da açıklayacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)