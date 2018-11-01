Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbi öncesi dostluk yemeği teklifini geri çevirdi

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray yönetiminin "Ezeli rekabet ebedi dostluk" başlığı altındaki yemek teklifine olumsuz yanıt verdi.

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın bu teklifine teşekkür ederek, dün akşam saatlerinde " Başkanımız Ali Koç da dahil olmak üzere maçı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na geleceğiz. Stada maça yakın saatte gelmeyi planladığımız için yemeğe katılamayacağız. Davetiniz için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

'İSTERSENİZ BİRLİKTE İZLEYELİM, İSTERSENİZ LOCA AYARLAYALIM'

Öte yandan Sarı kırmızılılar, iki başkan ve yönetimin karşılaşmayı beraber izlemesi adına protokol tribünü ya da yalnız seyretmeyi tercih etmeleri halinde ise Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe yönetimine loca tahsis edebileceklerini sarı lacivertlilere bildirdi.