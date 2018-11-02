Usain Bolt'un futbol kariyeri kısa sürdü

Central Coast Mariners'ın internet sayfasından yapılan açıklamada, takımla ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan ve ilk hazırlık maçında iki gol atan Usain Bolt'un takımdan ayrıldığı bildirildi.
#BREAKING: Usain Bolt has been cut by the Central Coast Marinershttps://t.co/AiNYL3iWE2— The Australian (@australian) November 2, 2018
PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR
Futbola başlama fırsatı vermesinden dolayı kulübe teşekkür eden 32 yaşındaki Bolt ise, sezonun geri kalanında takıma başarı diledi.
2017'de atletizmden emekli olan Bolt, daha önce de Borussia Dortmund, Güney Afrika kulübü Mamelodi Sundowns ve Norveçli takıl Stromsgodset ile antremanlara çıkmıştı.
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