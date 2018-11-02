Usain Bolt'un futbol kariyeri kısa sürdü

© AFP 2018 / Oli SCARFF Usain Bolt, profesyonel futbola geçiş yapıyor

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından ayrıldı.

Central Coast Mariners'ın internet sayfasından yapılan açıklamada, takımla ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan ve ilk hazırlık maçında iki gol atan Usain Bolt'un takımdan ayrıldığı bildirildi.

#BREAKING: Usain Bolt has been cut by the Central Coast Marinershttps://t.co/AiNYL3iWE2 — The Australian (@australian) November 2, 2018

PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

© AP Photo / Usain Bolt, futbol kariyerinin ilk gollerini attı

Açıklamada, oyuncunun temsilcisi Ricky Simms ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşmelerde parasal yönden anlaşma sağlanamaması nedeniyle Bolt'un ayrılık kararı aldığı duyuruldu.

Futbola başlama fırsatı vermesinden dolayı kulübe teşekkür eden 32 yaşındaki Bolt ise, sezonun geri kalanında takıma başarı diledi.

2017'de atletizmden emekli olan Bolt, daha önce de Borussia Dortmund, Güney Afrika kulübü Mamelodi Sundowns ve Norveçli takıl Stromsgodset ile antremanlara çıkmıştı.