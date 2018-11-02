Dev derbide 388. randevu: Galatasaray, liderlik için Fenerbahçe ise kötü gidişe dur demek için sahada

Spor Toto Süper Lig'in 11. Haftasının açılış maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Dev derbiden önemli anlar:

1' Maç, Hakem Fırat Aydınus işaretini veriyor ve tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbi Fenerbahçe oyuncuların vuruşuyla başladı.

31' Galatasaray, Ryan Donk'un attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Derbi öncesi Galatasaray taraftarları, dev bir koreografiye imza attı. Fatih Terim'in 'Bizim hayallerimiz, dünyadan büyük' sözlerine atıf yapılan koreografide, bir de Terim'in dev resmi yer alıyor.

​Dev derbi öncesinde ezeli rakiplerin ilk 11'leri açıklandı:

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Garry Rodrigues, Belhanda, Eren Derdiyok

Maç öncesi ısınırken sakatlığı nükseden Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş ilk 11 başladığı aktarıldı.

​FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Harun, Hasan Ali, Isla, Skrtel, Neustadter, Jailson, Elif, Ayew, Valbeuna, Benzia, Frey

​Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları maç ile birlikte toplamda 388. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 118 maç ise berabere bitti.

U21'DE ZAFER GALATASARAY'IN

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 11. haftasında yapılan derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 16. dakikada Recep Gül ve 64. dakikada Metehan Mertöz kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.

1909 YILINDAN BU YANA EZELİ REKABET

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı'nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, bu akşam oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

DEV DERBİDE 388. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları maç ile birlikte toplamda 388. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 118 maç ise berabere bitti.