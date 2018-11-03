Galatasaray: Hakim değil hakem istiyoruz

Galatasaray Kulübü, TFF Süper Kupa maçından başlayarak bu sezon kendi aleyhlerine hakem hatalarının yapıldığını savunarak, buna tepki gösterdi.
HAKİM DEĞİL HAKEM İSTİYORUZ!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 3, 2018
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Hakim değil hakem istiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:
'2 HAFTADA ZİRVE YAPAN HAKSIZLIKLAR CAMİAMIZIN SABRINI TAŞIMIŞTIR'
"Hakemler ve kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, provoke edenler ile bu tahrike tepki vererek önlemeye çalışanları aynı kategoride görmemelidir. Kurullar, mağduru asıl suçlu gibi değerlendirmemelidir. VAR'lı ya da VAR'sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar camiamızın sabrını taşırmıştır. Galatasaray Kulübü'nün tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin şüphesi olmasın."
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