Galatasaray- Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden taraftar Şener için Kadıköy'de tören

Törene Şener ailesinin fertleri ve yakınlarının yanı sıra Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Profesyonel Futbol Takımının teknik heyet ve oyuncuları, diğer şubelerden sporcu ve yöneticiler, eski sporcular, kulüp çalışanları, spor ve basın dünyasından isimler ile Koray Şener'in sevenleri katıldı.
#Canlı: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan maçta rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koray Şener için Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda tören düzenleniyor https://t.co/qwnrTvo2gI— AA Canlı (@AACanli) November 4, 2018
Ayrıca çok sayıda taraftar da tören için Okul Açık tribününün alt katındaki yerini aldı. Rakip takım taraftarlarından da cenazeye katılanlar oldu.
Maraton Tribünü'ne dev Türk bayrağı açılırken, Koray Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa fotoğrafı ve kitapları koyuldu. Ayrıca sahanın ortasında üzerinde Şener'in fotoğrafının bulunduğu, 'Seni unutmayacağız' yazılı bir pankart yer aldı.
Şener'in üzerinde Fenerbahçe bayrağı ve çubuklu forması bulunan cenazesinin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü önüne getirilmesinin ardından tören başladı.
Dün tüm Fenerbahçe ailesi için kara bir gündü. İçimizden birini kaybettik. Ama eminim ki yukarıdan yine bizi destekledi, maçı çevirebilmemiz için takımının yanındaydı. Nur içinde yat Koray Şener. pic.twitter.com/YfZEebewCf— Roberto Soldado (@R9Soldado) November 3, 2018
Fenerbahçe'nin kaptanı Mehmet Topal şu ifadeleri kullandı: "Koray'ımızın annesi, babası ve tüm ailesi, Başkanım ve yöneticilerimiz, bugün burada olan ya da kalbi burada bizimle olup kendisi olamayan tüm Fenerbahçelilere merhaba. Bugün Koray kardeşimizi uğurlamak için evimizde, bir aradayız. Dün Koray bir deplasmanda yine bizimle, yanımızdaydı ama ne yazık ki en zamansız şekilde bizi onsuz bıraktı. Kelimeler yetersiz, acımız tarifsiz, teselli imkansız… Fenerbahçe sevgisiyle, tertemiz kalbiyle, gülen yüzüyle kalbimize kazınan Koray'ımızın artık bizimle olamayacak olması onu unutacağız anlamına gelmiyor. Onun Fenerbahçe sevgisi hepimize en büyük miras olacak. Biz en zor, en kötü günlerde birbirine sarılan, birbirinden güç alan bir aileyiz. Bundan sonra Koray'ımızın annesi annemiz, babası babamız olacak. Mekanın cennet olsun kardeşim Koray, Allah başta ailene ve hepimize sabırlar versin."
Seni unutmayacağız.#KorayŞener— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2018
📎 https://t.co/xkX8FOxdXl pic.twitter.com/0ypp6reDi7
Sarı-lacivertli ekibin bir diğer kaptanı Hasan Ali Kaldırım ise şöyle devam etti: "Bizler futbolcular olarak sahaya çıktığımızda, bizi biz yapan, yaptığımız işin en değerli taraftarı bu tribünler, bu taraftar. Ancak Koray kardeşimin aramızdan ayrılışı, ayrılış şekli, ayrılış anı bizi o kadar derin etkiledi ki, artık bu tribünlere bakışım şahsım adına çok farklı, çok daha anlamlı olacak. Biz sahaya çıktığımızda şöyle bir tribüne bakarız ve özellikle deplasmanlarda, deplasman tribünü bizleri her defasında ayrıca duygulandırır.
Yerin hiç dolmayacak… #KorayŞener #SonGörev pic.twitter.com/Z7tcfFej2e— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2018
Koray'ımızı ebediyete uğurluyoruz. #KorayŞener #SonGörev pic.twitter.com/yfqRaX2ySB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2018
Koray kardeşimizin vefat haberi sonrası TT Arena'dan hastaneye akın ederek ne kadar büyük bir aile olduğumuzu herkese hatırlatan Fenerbahçe'nin vefalı tribün emekçilerine ve hastaneye gelerek taziyelerini ileten yönetici ve futbolcularımıza teşekkür ederiz. #İyiAdam #KorayŞener pic.twitter.com/zaasGUBTce— 1907 ÜNİFEB (@1907unifeb) November 3, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)