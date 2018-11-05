Salah heykeli sosyal medyada alay konusu oldu: 'Ronaldo büstünden beteri varmış'

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah için Mısır'da açılışı yapılan heykel sosyal medya kullanıları tarafından beğinilmezken, heykel hakkında birçok olumsuz yorum yapıldı.

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın heykeltraş Abdel Allah tarafından yapılan heykeli Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde açıldı.

Heykel, geçen sene Premier Lig'de bir sezonda atılan gol rekorunu kıran oyuncunun gol sevincini tasvir ediyor.

This Mo Salah statue is certainly something… 😂🙈 pic.twitter.com/DPE0k9iBlg — Mo Salah Facts (@MoSalahFacts) November 4, 2018

​Yıldız oyuncu, geçen sezon Liverpool forması altında lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 43 golün altına imza atmıştı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos ile yaşadığı iki mücadelede omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle dünya kupasında mücadele edemeyen Salah, İngiltere'de yılın oyuncu ödülüne layık görülürken, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülüne ise aday gösterilmişti.

© REUTERS / Javier Barbancho Heykeli bu kez Ronaldo'ya benzedi

Fakat Mısırlı heykeltraş Mia Abdel Allah imzalı heykelin, Salah'ın kendisi ile kıyaslandığında övgülere boğulduğunu söylemek güç.

​Muhammed Salah heykelinin resimlerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte eser ve sanatçı hakkında pek çok olumsuz yorum yapılırken, sosyal medya kullanıcıları, heykelin Salah'tan ziyade 1970'lerin ünlü müzisyenleri Leo Sayer ile Art Garfunkel'e ve ‘Evde tek başına' filminin Marv isimli karakterine benzediği yönünde yorumda bulundu.

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looks like Leo Sayer pic.twitter.com/OoECwZK7aA — Cöl (@Colette_AFC) November 4, 2018

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Tbf, mo salah does look like Marv from home alone pic.twitter.com/y0jMWi6aPR — Whinney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@bwhinney15) November 4, 2018

​Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Salah heykelinin, meşhur Cristiano Ronaldo heykelinden bile başarısız olduğunu öne sürdü.

WTAF?!! Salah statue manages to be worse than last years Ronaldo bust pic.twitter.com/F6k47JmMe1 — Mike (@M1KE_LFC) November 5, 2018

Abdel Allah, Kızıldeniz'in kıyısında bulunan tatil beldesi Şarm El Şeyh'de yapılan Dünya Gençlik Forumu'nda sergilenen heykelin yapımında, Muhammed Salah'ın gol attıktan sonra taraftarlara dönerek, kollarını açmasından esinlendiğini belirtti.

Mısırlı heykeltraş, Egypt Independent'a yaptığı açıklamada, heykeli seçkin ve uygulanabilir olarak bulduğunu söyledi.

Abdel Allah verdiği bir diğer röportajda ise, yeni projesinin yolda olduğunu ve gelecek ay içerisinde bir sergisi olduğunu açıklamıştı.