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05:38 06 Kasım 2018
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    Fatih Terim

    Fatih Terim: Schalke'ye kaybedersek şansımız çok azalır

    © AA / Ahmet Dumanlı
    Spor
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    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Üçüncü ve dördüncü maçlar, neredeyse grubun hakimiyetini belli edecek maçlardır. Onun için yarınki dördüncü maç çok önemli" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru (önde sağda), Fenerbahçeli oyuncu Michael Frey (solda) ile mücadele etti
    © AA / Serhat Çağdaş
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    Terim, maçın oynanacağı Veltins Arena'da düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Sakatlıklar nedeniyle takım kurmakta zorlandıklarını belirten Terim, "Muhakkak ki bu kadar sakatın oluşu, takım kurmakta zorluyor. Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız girenle çıkanın çok fazla fark etmemesi lazım ama herhalde bu sene de kimsenin başına gelmeyecek istisnalardan 7-8 sakat var" değerlendirmesinde bulundu.

    Takımdaki eksiklerden bahseden Terim, "Nagatomo bizim için çok önemli, Emre Akbaba çok önemli, bir de Fernando ve Eren var tabii, takımın neredeyse yüzde 40'ı. Bardağa dolu tarafından bakacak olursak iki-üç futbolcumuz döndü" ifadesini kullandı.

    Birçok oyuncunun milli takımlardan sakat döndüğünü aktaran Terim, "Bunu başka şeylere yormanın manası yok. Muhakkak zorluyor, çok derin bir kadroda bunlar tolere edilebilir ama Türkiye ligi gibi güçlü bir ligde, artı Şampiyonlar Ligi'ni beraber götürmek için her mevkinin bir ve iki numaralarının birbirine çok yakın olması lazım. Bu sakatlıkları da tolere edecek bir kadroya sahip olmanız lazım" yorumunu yaptı.

    Grupta oynanacak son maçların çok önem taşıdığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

    Galatasaray
    © AA /
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    "Bir defa Schalke iyi bir takım. Domenico Tedesco gibi genç ve iddialı bir hocaları var, daha da iyi bir hoca olacak bence. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki tek fark, biz derbi oynadık, onlar oynamadı ama 4 ile 5 puandayız. Üçüncü ve dördüncü maçlar, neredeyse grubun hakimiyetini belli edecek maçlardır. Onun için yarınki dördüncü maç çok önemli, bunun da bilincindeler. Schalke'nin kaybetmesi halinde iddiası devam eder, bizim kaybetmemiz halinde ikincilik iddiamız çok zayıflar. Muhakkak ki iddia devam eder ama çok zayıflar. Beraberlik halinde iş sonuna kadar çözümsüz olarak devam eder gibi görünüyor".

    Schalke 04 ile İstanbul'da oynanan karşılaşmayı da değerlendiren Fatih Terim, "Şöyle bir baktığımızda yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız üç maçta bir gol yemişiz. O da iki gol atmış, 5 puan almış. Biz iki maçı iyi oynadık. İstanbul'da Schalke bizden daha iyiydi, bunu kabul etmek lazım. Maçı sonradan tekrar seyrettiğimde takımıma kızdığım kadar da kızmamam gerektiğini gördüm. Biz de zaman zaman bayağı iyi oynamışız. İstediğimizi yapmadığımız için ben o reaksiyonu göstermişim." şeklinde görüş belirtti.

    Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz ise "Schalke takımı mühim bir takım, önemli oyunculara sahip. Biz sahamızda ve deplasmanda hep aynı oyun felsefesiyle oynuyoruz. Ön tarafta basan, pres yapan bir takımız. Yarın inşallah rakibimize çok fazla pozisyon vermediğimiz güzel bir karşılaşma olur" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Fatih Terim, Almanya, Türkiye
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