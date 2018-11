Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından 16 kişi disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili disiplin sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra 16 ismin disipline sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 'hakaret ve tehdit ile sportmenliğe aykırı açıklamalar', antrenör Hasan Şaş ile futbolculardan Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Garry Rodrigues 'saldırı', Mariano 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe'de ise kırmızı kart gören Roberto Soldado ve Jailson 'saldırı' nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

​İki kulüpten toplam 6 görevli de 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Terim'in '#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok' etiketiyle paylaştığı açıklama şöyle:

"Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."