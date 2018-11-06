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19:33 06 Kasım 2018
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    Galatasaray-Fenerbahçe

    Derbide çıkan olayların faturası ağır olabilir

    © AA /
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen isimler, suçlu bulunmaları halinde ağır cezalar alma ihtimaliyle karşı karşıya.

    Galatasaray - Fenerbahçe
    © AA / Metin Pala
    Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından 16 kişi disipline sevk edildi
    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, derbinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'u PFDK'ye sevk etti.

    Sevk maddelerine göre başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 30 binden 140 bin liraya kadar para cezası alma ihtimali bulunuyor.

    İki ayrı maddeden sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise suçlu bulunması halinde toplamda en az 3, en fazla 14 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına çarptırılma tehlikesi var. Terim'e ayrıca, 14 binden 70 bin liraya kadar para cezası da verilebilir.

    SOYUNMA ODASI VEYA YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

    Galatasaray - Fenerbahçe - Hasan Şaş
    © Fotoğraf : Twitter
    Hasan Şaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlara dair konuştu: Tuzaklarına düştüm
    Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın sevk maddesi ise 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının verilmesini öngörüyor.

    Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'un sevk edildiği madde ise suçlu bulunmaları halinde 5 ila 10 müsabakadan men cezasının verilmesini hükmediyor.

    DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLDU

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

    İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

    PFDK, geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.

    7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA

    Koray Şener
    © AA /
    Galatasaray- Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden taraftar Şener için Kadıköy'de tören
    Bundan önceki 8 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

    Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

    Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

    Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

    EN ÇOK CEZA ENGİN BAYTAR'IN

    Galatasaray
    © AA /
    Galatasaray: Hakim değil hakem istiyoruz
    İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er maç ceza aldı.

    Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

    Etiketler:
    ceza, ihlal, disiplin, Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Jaılson, Roberto Soldado, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hasan Şaş, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz
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