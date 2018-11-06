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19:32 06 Kasım 2018
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    Mecnun Otyakmaz- Tamer Tuna

    Sivasspor'da Tuna, Alanyaspor'da Bakkal ile yollar ayrıldı

    © AA / Merve Topuz
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor, Sivasspor'da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor da , Teknik direktör Mesut Bakkal'ı görevden aldı.

    Philip Cocu
    © AFP 2018 / STR
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    Daha önce Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile başarılı bir performans sergilemiş ve sezon başında Sivasspor'la anlaşmıştı.

    Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Teknik Direktör Tamer Tuna basın karşısına çıkarak almış oldukları kararı paylaştılar.

    İstifayı değerlendiren Otyakmaz, "Sivasspor'da hep uzun vadeli projeler yapmayı arzu ettim. Bu projelerden bir tanesi de Tamer hocamızdı. Kendisini yakından tanıdığımız, karakterini, futbol anlayışını, hedeflerini ve ideallerini bildiğimiz bir arkadaşımız. Onunla 'Bu hayalimizi gerçekleştiririm' diye düşünmüştük. Uzun vadeli bir projelere imza atıp, Türk futboluna hep birlikte hizmet ederiz diye düşünmüştük. Futbol sonuç odaklı bir oyun. Ne kadar iyi şeyler yaparsak yapalım, sonunda arzu ettiğiniz şeylere ulaşamıyorsanız kimseyi memnun edemezsiniz. Kendiniz de mutsuz oluyorsunuz. Artık daha fazla sıkıntılı süreçlere meydan vermeden hem hocamızın kariyeri hem de Demir Grup Sivasspor'un menfaati açısından dün akşam oturup konuştuk ve bir kan değişikliğinin iyi olacağı yönünde karar ortaya çıktı. Bugün de hem hocamızı hem de bize yakışır şekilde son antrenmanı hep birlikte yapıp arkadaşlarla vedalaşıp bu basın açıklamasını yapmaya karar verdik. Hocamıza bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Hep bizimle beraber olacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

    Değişim gerekliliğine vurgu yapan Tuna yaşanan ayrılığa dair, "Dün ki maçtan önce de takımın menfaati adına bazı fikirlerimiz vardı. Hem Demir Grup Sivasspor'un geleceği ve bugünden yaşayacağı dönem adına hem de kendi mutluluğum ve huzurum adına böyle bir karar aldık. Burada bir değişimin olmasını ön gördük. Demir Grup Sivasspor'un ekonomik durumu, çalışma potansiyeli, tesisleşmesi, yapısı, şehrin bana verdiği destek, takıma inançları hep üst seviyedeydi. Bazen hocalarında değişime ihtiyacı olabiliyor. Bugün verilen karar benim de Sivasspor'un da geleceği adına önemli" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN 2. AYRILIK HABERİ ALANYA'DAN GELDİ: BAKKAL İLE YOLLAR AYRILDI

    Öte yandan Süper Lig'de gün içerisinde bir ayrılık daha yaşandı. Aytemiz Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

    ​Ayrılığı resmi internet sitesinden duyuran Alanyaspor, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi" açıklamasında bulundu.

    Alanyaspor'un yeni teknik direktörünün ismini Fenerbahçe maçından önce açıklaması beklendiği belirtildi.

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    Etiketler:
    Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal, Tamer Tuna, Mecnun Otyakmaz, Sivas, Alanya, Türkiye
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