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16:39 14 Aralık 2018
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    THY

    'THY, Chelsea'ye sponsor oluyor'

    © AFP 2018 / STEFFI LOOS
    Spor
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    Türk Hava Yolları'nın İngiltere'nin dünyaca ünlü futbol kulübü Chelsea'ya sponsor olacağı belirtildi.

    DHA'nın aktardığı habere göre, THY ile mavi beyazlı ekip arasında yakın bir zamanda sponsorluk anlaşması yapılacak. İki tarafın da anlaştığı, yakın bir zamanda anlaşmanın kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

    Chelsea
    © REUTERS / Tony O'Brien
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    Anlaşma doğrultusunda THY, Chelsea'ye ulaşım sponsoru olacak. Ünlü kulübü THY yurt dışı maçlarına uçağı ile taşıyacak.

    THY reklamları da Birleşik Krallık devinin stadı olan 42 bin kişilik Stamford Bridge'te billboardlarda gösterilecek.

    ‘DAHA ÇOK UZAKDOĞULU YOLCU ÇEKECEK'

    THY'nin özellikle Uzakdoğu'dan önemli bir izleyici kitlesi olan, dünyanın her yerinden izleyicisinin bulunduğu Chelsea'nin stadına vereceği reklam ile daha çok Uzakdoğulu yolcu çekecek.

    David Luiz
    © REUTERS / JOHN SIBLEY
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    İngiltere'nin en zengin isimlerinden biri olan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea ile THY'nin daha önce de sponsorluk için adları geçmişti. Mavi beyazlı ekip şu anda İngiltere liginde 4. sırada yer alıyor.

    THY daha önce de Barcelona, Manchester United, Borrusia Dortmund gibi dünyaca ünlü futbol takımları ile önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atmıştı.

    1905'te kurulan Batı Londra merkezli Chelsea'nin 6 İngiltere ligi şampiyonluğu bulunuyor. Kulüp, iki kez UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı, bir kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

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    Etiketler:
    UEFA Kupa Galipleri Kupası, Borrusia Dortmund, Chelsea, Manchester United, THY, UEFA, Roman Abramoviç, Birleşik Krallık, İngiltere
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