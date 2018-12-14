'THY, Chelsea'ye sponsor oluyor'

DHA'nın aktardığı habere göre, THY ile mavi beyazlı ekip arasında yakın bir zamanda sponsorluk anlaşması yapılacak. İki tarafın da anlaştığı, yakın bir zamanda anlaşmanın kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.
THY reklamları da Birleşik Krallık devinin stadı olan 42 bin kişilik Stamford Bridge'te billboardlarda gösterilecek.
‘DAHA ÇOK UZAKDOĞULU YOLCU ÇEKECEK'
THY'nin özellikle Uzakdoğu'dan önemli bir izleyici kitlesi olan, dünyanın her yerinden izleyicisinin bulunduğu Chelsea'nin stadına vereceği reklam ile daha çok Uzakdoğulu yolcu çekecek.
THY daha önce de Barcelona, Manchester United, Borrusia Dortmund gibi dünyaca ünlü futbol takımları ile önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atmıştı.
1905'te kurulan Batı Londra merkezli Chelsea'nin 6 İngiltere ligi şampiyonluğu bulunuyor. Kulüp, iki kez UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı, bir kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
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