Ronaldo, Küresel Futbol Ödülleri'nde üst üste 3. kez en iyi oyuncu ödülünü kazandı

Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde Atletico Madridli Antoine Griezmann ve Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe'yi geçen Portekizli yıldız, en iyi oyuncu kategorisinde üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.
'YENİ YILA BUNDAN DAHA İYİ GİREMEZDİM'
"Taraftarın seçimi" kategorisinde de ödüle layık görülen Ronaldo, tören sonunda yaptığı konuşmada, "Yeni yıla bundan daha iyi giremezdim. Gösterilen yoğun ilgi ve ödüller nedeniyle herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
What better way to start the new year. Thanks for the appreciation and the care that I have received today.👌🏽👌🏽👌🏽 pic.twitter.com/PJg9XIJlQ1— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 3, 2019
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖDÜLÜNE FRANSA'YI DÜNYA KUPASINDA ZAFERE TAŞIYAN DESCHAMPS LAYIK GÖRÜLDÜ
Organizasyonda, yılın teknik direktörü ödülünü son dünya şampiyonu Fransa'yı çalıştıran Didier Deschamps alırken, kariyer ödülü ise Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya verildi.
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