Futbol kulüplerinin borçlarını TBB üstlenecek: 'Erdoğan ve Albayrak da destekliyor'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye bankalar Birliği’nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmek üzere geliştirdiği ortak projede ilk adım atıldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile mali sorumluları, İstanbul'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde konuyu görüşmek için bir araya geldi.

© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo Hazine bir kez daha halktan borç isteyecek: Asgari 10 bin euro veya dolar

Buna göre, ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesi gündemde.

Kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların beş yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.

TFF DENETİM YAPACAK

Bir kulüp gelirinden fazla harcama yaptığı takdirde TFF devreye girecek ve müdahalede bulunacak.

Öte yandan bazı kulüplerin ‘ek kaynak' teklifinin de görüşüldüğü ancak bunun kabul görmediği belirtildi.

İdari ve mali denetimlerinin TFF tarafından yapılacağı projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapılarının sıkı kontrol altına alınması planlanıyor.

ERDOĞAN VE ALBAYRAK DA DESTEKLİYOR

DHA'nın haberine göre, TFF yönetiminin geliştirdiği projeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da destekliyor.