Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, stoper Sadık Çiftpınar'ı 3.5 artı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transferi resmi Twitter hesabından açıkladı.

Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık Çiftpınar, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi.

Sadık Çiftpınar'ın paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Yeni Malatyaspor ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, futbolcunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

💬 Sadık Çiftpınar: "Hayallerimin peşinden geldim. Hayalini kurduğum, ait olduğum yerdeyim."



👉 https://t.co/7ABVUOT3zs pic.twitter.com/8WuzOtgAiE — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 5 Ocak 2019

Anlaşma sonucunda 1 Ocak 1993 doğumlu Sadık ile 3,5 artı 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı kaydedilerek, "Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu arada Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un katılımıyla sözleşmeyi imzaladı.