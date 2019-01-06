Fikret Orman: Tolgay-Şener takası gündemde değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı takasıyla ilgili, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Öyle de devam edecek gibi gözüküyor" dedi.

Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katılan Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orman, kampa yeni transferlerin katılmasıyla ilgili bir soruya, "Kamp dönemini takımın bir arada geçirmesi lazım. Hocamızın da isteği bu yöndeydi. Bunun için biraz aceleci davrandık. Ama her şey planladığımız gibi gidiyor. Belki bir transfer daha yaparız. Duruma göre hareket edeceğiz. Ama ayın 31'ine kadar vaktimiz var. Şu an iki oyuncu ile birlikte santrfor ve stoper mevkiini tamamladık" dedi.

Yeni transferle ilgili soruya, "Gideceklere bağlı" karşılığını veren Başkan Fikret Orman, "Gidecekler konusunda bir şey yok. Zaten olduğu zaman 5 dakikada yayılıyor. Şu an için bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Orman, Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takasıyla ilgili yöneltilen soruya da, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Öyle de devam edecek gibi gözüküyor. Takım içerisinde bütünlük oluşması lazımdı. En büyük eleştirdiğimiz konu da buydu. Şu an iyi gidiyoruz. Burak'ın da bu konuda pozitif katkı yapacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

'NE OLDU DA BİR ANDA NİFAK TOPUMLARI EKİLDİ?'

6 ay öncesine kadar kendisini ülke ekonomisini yönetmeye aday gösterenlerin olduğunu söyleyen Orman, Fenerbahçe maçı öncesi de "Çıkmayın 10 sene şampiyon olmayın" diyenlerin bulunduğunu kaydetti.

"Ne oldu da aramıza bir anda nifak tohumları ekildi?" ifadesini kullanan Orman, "Beşiktaş ailesinin bir duruşu vardır. Bu duruşun nifak tohumlarıyla bozulmasına izin vermeyin. Mayısta kongremiz var. Bir dönem sonra bir başka başkan olacak. Bu nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere müsaade etmeyin. Nifak tohumları ekenlere bu camia cevabını verecektir" diye konuştu.