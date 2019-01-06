Karius: Bir numaralı kaleci benim

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde oldukları Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda yeniden zirve yarışına döneceklerine inandıklarını söyledi. "Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum" diyen Karius, "Oturup bekleyecek bir kaleci değilim. Şu anda bir numaralı kaleci benim" diye konuştu.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyah-beyazlı ekipte file bekçisi Karius, kamp yapılan otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

© REUTERS / ANDREW YATES Karius'a eleştiri: Kız geçse yakalarsın

Antalya'da harika koşullarda kamp yaptıklarını ve tamamen işlerine odaklanabildiklerini aktaran 25 yaşındaki kaleci, birliktelik içerisinde çok iyi bir şekilde ikinci yarıya hazırlanmaya çalıştıklarını belirtti.

Karius, çok iyi bir kamp dönemi geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ligin ikinci yarısı bizim için zor olacak. Ligin ilk yarısında çok puan kaybettik. İkinci yarıda durumu toparlayabilmemiz için iyi performanslar göstermemiz, iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Ancak bu sayede zirveye tekrar ortak olabiliriz" diye konuştu.

"Zirveye yeniden döneceğimize inancımız, umudumuz var" diyen Alman file bekçisi, 9 puan geride olmalarına karşın ligde durumun çok çabuk değişebileceğini aktardı.

Beşiktaş'ın, eski kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'i transfer edeceği yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine Karius, "Yazılan haberlere göre hareket etseydim çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek bir kaleci değilim. Şu anda bir numaralı kaleci benim" değerlendirmesinde bulundu.

'MAGAZİN HABERLERİNİN YÜZDE 99'U SAÇMALIK'

Magazin basınında kendisiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili soru üzerine Loris Karius, bu haberlerin herhangi bir sorun oluşturmadığını belirterek, "Yazılanların yüzde 99'u saçmalık" değerlendirmesinde bulundu.

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Medyanın özel hayatı ve sportif performansı üzerinden spekülatif haberler yaptığını savunan Karius, sözlerine şöyle devam etti:

"Neden bunu yapıyorlar, neden buna ihtiyaç duyuyorlar bilmiyorum. Daha önce adını sanını duymadığım insanlarla, kadınlarla beni bir şekilde ilişkilendiriyorlar ya da sportif performansım üzerinden birtakım spekülasyonlar yapıyorlar. Bunların aslı astarı yok. Kulüp içerisinde de bunların herhangi bir yansıması, probleme sebep olması gibi bir durum yok. İngilizce yayınlar da burada yazılanları oraya taşıyor. Bir anlamda kopyala yapıştır yapıyorlar ama kabul etmemiz gerekir ki bahsettiğimiz hikayelerin çok büyük bir kısmı medyadan çıkıyor."