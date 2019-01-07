TFF Başkanı Demirören: Hiçbir takım için hakem feda etmeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, tartışılan VAR sistemiyle ilgili olarak "VAR'ın tartışıldığı bir Galatasaray-Konyaspor maçı yaşandı. Şunu söyleyeyim: Hiçbir kulüp için bir hakemimizi feda etmeyiz" dedi.

Gazete Vatan'da yer alan habere göre, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

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"Geldiğimiz ilk günden beri hakemlerimize ayrı bir sayfa açtık. Futbolun en önemli aktörlerinden biri. Biz de TFF olarak hakemlerimizi her açıdan en iyi hale getirmeye çalıştık" diyen Demirören, devamında "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hakemlerimizi tebrik ederim, harika bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarının da harika geçeceğine inanıyorum. VAR geldikten sonra müthiş bir etki yarattı. Bekleme süresinde bir sıkıntı var ama onu da en aza indirmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.

Demirören, şunları kaydetti:

— VAR'ın tartışıldığı bir Galatasaray-Konya maçını yaşadık. Hakemlerimizin tartışıldığı. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz bir takım için, bir kişi, bir camia için hiçbir hakemimizi feda etmeyiz. VAR'ın uygulamasında yaşanan bir hata nedeniyle bir dinlendirme süreci verildi hakemimize. Ama bu bir hatadır. Dediğim gibi kimse için bir hakemi feda etmeyiz. Hakemlerimizin göğsünde Türk bayrağı var. Hakemlerimize kimse küfür edemez. Geçen sene hakemlerimize 40 kere küfür edildi. Önce saygıyı öğrenin ki sonra sizin cezanızı tartışalım. Buradan bakanımıza sesleniyorum. Biz hakaret, küfür konularında ceza veriyoruz. Ama ricam bunun mahkeme yoluna gitmesi gerektiği.

'KUPADA VAR BAŞLIYOR'

- VAR sistemi Türkiye Kupası'nda son 16'dan itibaren başlayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Futbol size, sizler de bizlere emanetsiniz.