TFF Başkanı Demirören: Hiçbir takım için hakem feda etmeyiz

Gazete Vatan'da yer alan habere göre, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde açıklamalarda bulundu.
Demirören, şunları kaydetti:
— VAR'ın tartışıldığı bir Galatasaray-Konya maçını yaşadık. Hakemlerimizin tartışıldığı. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz bir takım için, bir kişi, bir camia için hiçbir hakemimizi feda etmeyiz. VAR'ın uygulamasında yaşanan bir hata nedeniyle bir dinlendirme süreci verildi hakemimize. Ama bu bir hatadır. Dediğim gibi kimse için bir hakemi feda etmeyiz. Hakemlerimizin göğsünde Türk bayrağı var. Hakemlerimize kimse küfür edemez. Geçen sene hakemlerimize 40 kere küfür edildi. Önce saygıyı öğrenin ki sonra sizin cezanızı tartışalım. Buradan bakanımıza sesleniyorum. Biz hakaret, küfür konularında ceza veriyoruz. Ama ricam bunun mahkeme yoluna gitmesi gerektiği.
'KUPADA VAR BAŞLIYOR'
- VAR sistemi Türkiye Kupası'nda son 16'dan itibaren başlayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Futbol size, sizler de bizlere emanetsiniz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)