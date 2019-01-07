Nazi selamı verdiği öne sürülen Wayne Hennessey: Tamamıyla tesadüf

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Galli file bekçisi Wayne Hennessey, sosyal medyaya düşen ve Nazı selamı verdiği iddia edilen fotoğraf hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Hennessey, yapmış olduğu hareketin fotoğrafı çeken arkadaşına seslendiği sırada tesadüfi olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

FA Cup'ta Grimsby karşısında alınan galibiyet sonrasında verilen kutlama yemeğinde Nazi selamı verdiği iddia edilen Cyrstal Palace kalecisi Wayne Hennessey, suçlamaları reddetti.

Takım arkadaşı Max Meyer tarafından sosyal medyada paylaşılan bir karede, Hennessy'nin Nazi selamına oldukça benzeyen hareket yaparak verdiği poz birçok kişiyi şaşkınlık içerisinde bırakmıştı.

Palace'ın Alman orta saha oyuncusu Meyer tarafından Instagram'da paylaşılan gönderide, Hennessey'nin sağ kolunu kaldırarak poz verdiği görülüyordu.

© Fotoğraf : Twitter Hennessey'nin takım arkadaşı Max Meyer tarafından Instagram'da paylaşılan fotoğraf

'TAMAMIYLA TESADÜF'

Fotoğrafın yayılması sonrasında artan tepkiler üzerine kendisine ait Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Wayne Hennessey, "Cumartesi akşamı takım arkadaşlarımla yediğimiz akşam yemeğinde bir grup fotoğrafı çekildik. Fotoğrafı çeken kişinin beni görebilmesi için elimi kaldırdım ve aynı anda sesimi ona duyurabilmek içinse elimi ağzıma götürdüm" ifadelerini kullandı.

moment by the camera this looks like I am making a completely inappropriate type of salute. I can assure everyone I would never ever do that and any resemblance to that kind of gesture is absolutely coincidental. Love and peace Wayne — Wayne Hennessey (@WayneHennessey1) January 6, 2019

​Fotoğrafa yansıyan görüntünün bütünüyle tesadüf olduğunu savunan Galli kaleci, "Sonradan fark ettim ki yaptığım hareket uygun olmayan bir selamı andırıyordu.Sizi temin ederim ki hayatta böyle bir şey yapmam ve bu tarz bir hareketin ortaya çıkışı tamamıyla tesadüftür" dedi.