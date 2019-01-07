Selçuk Şahin: Volkan bir kaleciden daha fazlası

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Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'nin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da verdiği röportajda, "Volkan, bir kaleciden ya da bir oyuncudan çok daha fazlası. Oynasa da oynamasa da o kulübün içerisinde bulunması gerekir, diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

'VOLKAN'IN KADRO DIŞI KALMASIYLA İŞLERİN DAHA KÖTÜYE GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM'

Volkan Demirel ile yakın arkadaş olduğunu belirten Şahin, "Birkaç güne belli olur demişti, oldu. Özür diledi ve affedildi. Onun adına mutlu oldum. Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı gün söyledim, işler daha kötüye gidecek diye ve gerçekten de öyle oldu. Daha kötüye gittiler ve 17. sıraya kadar gerilediler" dedi.

'YAŞANAN OLAYLAR ONU DIŞARIDA BIRAKTI'

© Fotoğraf : DHA Volkan Demirel: Üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum

"Çünkü Volkan işler kötü gittiğinde müdahale edebilecek, oyunculara gerekli uyarıyı yapabilecek, sözü geçen, insanların saygı duyduğu bir isim. Ama yaşanan olaylar maalesef onu takımın dışında bıraktı. Fenerbahçe bu süreçte daha zorlanmıştır, diye düşünüyorum. Zaten tabelada da bu görüldü" diyen Şahin, Demirel'in affedilmesinin kulübü ve takımı olumlu etkileyeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı yeni bir hoca ile beraber af durumu çıktı, kendisi de çıkıp özür diledi. Mutlaka kulüp ve takım çok daha iyi olacaktır."

'FENERBAHÇE KİMSENİN HAYALİNDE BİLE KURAMAYACAĞI BİR POZİSYONDA'

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda düşme hattında bulunmasına değinerek, "Fenerbahçe kimsenin akıl erdiremediği, hayalinde bile kuramayacağı bir pozisyonda. 2, 3. veya 5. hafta sonunda olsa belki olabilir dersin ama 17. hafta sonunda böyle bir tabloda bulunması benim adıma çok büyük sürpriz, şok edici bir durum. Fenerbahçe'de 12 sene oynadım, hiç böyle bir pozisyon içinde olmadık. En kötü 2, 3. oluyorduk" açıklamasında bulundu.

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'BUNDAN SONRA NE KADAR YUKARIYA ÇIKABİLİRLERSE ONU KOVALAYACAKLARDIR'

Bu duruma rağmen camiadaki birlikteliğin Fenerbahçe için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Selçuk Şahin, "Taraftarlar destek veriyor, her maçta tribünleri dolduruyor. Belki yeni oluşum, yapılan transferler ya da kurulan takım çok istedikleri gibi olmadı. Belki Finansal Fair Play nedeniyle istenen oyuncular alınamadı ve istenen takım kurulamadı. Şimdiye kadar her şey olumsuz gitti ama camianın istediği, desteklediği bir isim teknik direktör olarak geldi. Ersun hoca iyi bir devre arası geçirecektir. Çünkü çok iyi ve sert antrenmanları var. Takıma iyi bir kondisyon yükleyecektir. Umarım ikinci yarıya da iyi başlarlar. Bundan sonra ne kadar yukarıya çıkabilirlerse onu kovalayacaklardır, umarım başarılı olurlar" şeklinde konuştu.

'ERSUN HOCA BÖYLE DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN GURUR DUYDUM'

Selçuk Şahin, teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisiyle ilgili, "Fenerbahçe'ye Selçuk Şahin gibi karakterli oyuncular lazım, müthiş bir profesyonel. Bir takım için olmazsa olmaz kadar değerli bir adamdı. Selçuk'un başka özellikleri, yeteneklerinden daha öne çıkmıştı. Şampiyonlukta da çok önemliydi. Alper bir maçta bandajlarını unutmuştu, oyuna girecek, bir baktık Selçuk koşa koşa bandajları soyunma odasından getirdi." ifadelerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Ersun hocaya teşekkür ederim. Kariyerimde önemli bir isim. Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdik önemli bir şampiyonluk elde ettik. Takdir ettiğim, sevdiğim, zaman zaman da görüştüğüm bir hoca. O günkü karşılaşmada bir oyuncumuz sakatlandığı için sağlık ekibi en uzakta köşeye gitmişti. Malzemeler de onlarda. Alper'in de gerekli malzemeleri yanında olmadı, çok acil değişiklik olması gerekti, sağlık ekibinin yerinde olmadığını fark ettim içeriye koştum, bandajı aldım geldim, Alper hemen sarsın, oyuna girsin diye. Herhalde Ersun hoca bunu yakalamış. Ondan sonra da bu durumlar hakkında konuştuk. Sizinle konuştuğunda da dile getirmiş, teşekkür ederim. Ersun hoca böyle düşündüğü için gurur duydum."

'UMARIM YENİ SELÇUKLAR BULUR'

Selçuk, Ersun Yanal'ın "Takım içinden yeni Selçuklar bulacağım." sözü hakkında da, "Umarım bulur. Ona da görevinde başarılar diliyorum. Ersun hoca zor bir işe soyundu ama disipliniyle çalışkanlığıyla Fenerbahçe'yi toparlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'HAYALİM BÜYÜK TAKIMLARIN VE MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLMEK'

Bu ay sonunda 38 yaşında olacağını aktaran Selçuk Şahin, aktif futbol yaşantısından sonra teknik direktörlük yapmak istediğini açıkladı.

"Bu noktaya kadar üst seviyede oynayarak geldim. Yaş ilerledikçe ister istemez zorluklar başlıyor. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum." diyen Selçuk, "Süper Lig'e çıkarsak, 1 sene daha kontratım var. Burada devam etmek en büyük dileğim. Seneye vücudumu dinleyerek karar vereceğim, çok sevdiğim bir iş, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum ama tabii ki bir yerde bırakacağız. Futboldan sonraki hedefim hocalık gibi gözüküyor. Türk futbolunda yeni bir hoca olarak görev yapmayı düşünüyorum. O yolda da önümüz açık olur." şeklinde konuştu. Selçuk, teknik adam olarak hayalinin de büyük takımlar ve milli takım olduğunu belirtti.

'FAVORİM BAŞAKŞEHİR'

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Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir birkaç senedir direkten dönüyor, zorluyorlar ama bu sene diğer takımların da geri kalmasından dolayı benim şu anki favorim Başakşehir ama Beşiktaş ve Galatasaray bırakacak değillerdir, Trabzonspor da iyi bir hava yakaladı. Şu an en favori Başakşehir, baskıları az, daha rahat futbol oynuyor, oturmuş bir kadrosu ve başlarında da iyi bir hoca var."

'EN BEĞENDİĞİM OYUNCU VİSCA'

Selçuk Şahin, Süper Lig'de en beğendiği oyuncunun Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca olduğunu sözlerine ekledi.