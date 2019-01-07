Kayıt
21:23 07 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Gençlerbirliği oyuncusu Selçuk Şahin

    Selçuk Şahin: Volkan bir kaleciden daha fazlası

    © Fotoğraf: Twitter
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Gençlerbirliği kaptanı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin, affedilmesi sonrasında Ersun Yanal tarafından kamp kadrosuna dahil edilen tecrübeli kaleci Volkan Demirel ve Fenerbahçe'nin puan tablosundaki konumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru (önde sağda), Fenerbahçeli oyuncu Michael Frey (solda) ile mücadele etti
    © AA / Serhat Çağdaş
    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri sert yükseldi
    Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'nin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da verdiği röportajda, "Volkan, bir kaleciden ya da bir oyuncudan çok daha fazlası. Oynasa da oynamasa da o kulübün içerisinde bulunması gerekir, diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

    'VOLKAN'IN KADRO DIŞI KALMASIYLA İŞLERİN DAHA KÖTÜYE GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM'

    Volkan Demirel ile yakın arkadaş olduğunu belirten Şahin, "Birkaç güne belli olur demişti, oldu. Özür diledi ve affedildi. Onun adına mutlu oldum. Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı gün söyledim, işler daha kötüye gidecek diye ve gerçekten de öyle oldu. Daha kötüye gittiler ve 17. sıraya kadar gerilediler" dedi.

    'YAŞANAN OLAYLAR ONU DIŞARIDA BIRAKTI'

    Volkan Demirel
    © Fotoğraf : DHA
    Volkan Demirel: Üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum
    "Çünkü Volkan işler kötü gittiğinde müdahale edebilecek, oyunculara gerekli uyarıyı yapabilecek, sözü geçen, insanların saygı duyduğu bir isim. Ama yaşanan olaylar maalesef onu takımın dışında bıraktı. Fenerbahçe bu süreçte daha zorlanmıştır, diye düşünüyorum. Zaten tabelada da bu görüldü" diyen Şahin, Demirel'in affedilmesinin kulübü ve takımı olumlu etkileyeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

    "İkinci yarı yeni bir hoca ile beraber af durumu çıktı, kendisi de çıkıp özür diledi. Mutlaka kulüp ve takım çok daha iyi olacaktır."

    'FENERBAHÇE KİMSENİN HAYALİNDE BİLE KURAMAYACAĞI BİR POZİSYONDA'

    Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda düşme hattında bulunmasına değinerek, "Fenerbahçe kimsenin akıl erdiremediği, hayalinde bile kuramayacağı bir pozisyonda. 2, 3. veya 5. hafta sonunda olsa belki olabilir dersin ama 17. hafta sonunda böyle bir tabloda bulunması benim adıma çok büyük sürpriz, şok edici bir durum. Fenerbahçe'de 12 sene oynadım, hiç böyle bir pozisyon içinde olmadık. En kötü 2, 3. oluyorduk" açıklamasında bulundu.

    Volkan Demirel - Ersun Yanal
    © AA / Fenerbahçe Kulübü
    Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması: Affetmek en büyük intikamdır

    'BUNDAN SONRA NE KADAR YUKARIYA ÇIKABİLİRLERSE ONU KOVALAYACAKLARDIR'

    Bu duruma rağmen camiadaki birlikteliğin Fenerbahçe için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Selçuk Şahin, "Taraftarlar destek veriyor, her maçta tribünleri dolduruyor. Belki yeni oluşum, yapılan transferler ya da kurulan takım çok istedikleri gibi olmadı. Belki Finansal Fair Play nedeniyle istenen oyuncular alınamadı ve istenen takım kurulamadı. Şimdiye kadar her şey olumsuz gitti ama camianın istediği, desteklediği bir isim teknik direktör olarak geldi. Ersun hoca iyi bir devre arası geçirecektir. Çünkü çok iyi ve sert antrenmanları var. Takıma iyi bir kondisyon yükleyecektir. Umarım ikinci yarıya da iyi başlarlar. Bundan sonra ne kadar yukarıya çıkabilirlerse onu kovalayacaklardır, umarım başarılı olurlar" şeklinde konuştu.

    'ERSUN HOCA BÖYLE DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN GURUR DUYDUM'

    Ersun Yanal
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    'Fenerbahçe'de yerli operasyonu: Ersun Yanal'ın listesinde 4 isim var'
    Selçuk Şahin, teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisiyle ilgili, "Fenerbahçe'ye Selçuk Şahin gibi karakterli oyuncular lazım, müthiş bir profesyonel. Bir takım için olmazsa olmaz kadar değerli bir adamdı. Selçuk'un başka özellikleri, yeteneklerinden daha öne çıkmıştı. Şampiyonlukta da çok önemliydi. Alper bir maçta bandajlarını unutmuştu, oyuna girecek, bir baktık Selçuk koşa koşa bandajları soyunma odasından getirdi." ifadelerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

    "Ersun hocaya teşekkür ederim. Kariyerimde önemli bir isim. Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdik önemli bir şampiyonluk elde ettik. Takdir ettiğim, sevdiğim, zaman zaman da görüştüğüm bir hoca. O günkü karşılaşmada bir oyuncumuz sakatlandığı için sağlık ekibi en uzakta köşeye gitmişti. Malzemeler de onlarda. Alper'in de gerekli malzemeleri yanında olmadı, çok acil değişiklik olması gerekti, sağlık ekibinin yerinde olmadığını fark ettim içeriye koştum, bandajı aldım geldim, Alper hemen sarsın, oyuna girsin diye. Herhalde Ersun hoca bunu yakalamış. Ondan sonra da bu durumlar hakkında konuştuk. Sizinle konuştuğunda da dile getirmiş, teşekkür ederim. Ersun hoca böyle düşündüğü için gurur duydum."

    'UMARIM YENİ SELÇUKLAR BULUR'

    Selçuk, Ersun Yanal'ın "Takım içinden yeni Selçuklar bulacağım." sözü hakkında da, "Umarım bulur. Ona da görevinde başarılar diliyorum. Ersun hoca zor bir işe soyundu ama disipliniyle çalışkanlığıyla Fenerbahçe'yi toparlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

    Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de
    © AA /
    Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de

    'HAYALİM BÜYÜK TAKIMLARIN VE MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLMEK'

    Bu ay sonunda 38 yaşında olacağını aktaran Selçuk Şahin, aktif futbol yaşantısından sonra teknik direktörlük yapmak istediğini açıkladı.

    "Bu noktaya kadar üst seviyede oynayarak geldim. Yaş ilerledikçe ister istemez zorluklar başlıyor. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum." diyen Selçuk, "Süper Lig'e çıkarsak, 1 sene daha kontratım var. Burada devam etmek en büyük dileğim. Seneye vücudumu dinleyerek karar vereceğim, çok sevdiğim bir iş, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum ama tabii ki bir yerde bırakacağız. Futboldan sonraki hedefim hocalık gibi gözüküyor. Türk futbolunda yeni bir hoca olarak görev yapmayı düşünüyorum. O yolda da önümüz açık olur." şeklinde konuştu. Selçuk, teknik adam olarak hayalinin de büyük takımlar ve milli takım olduğunu belirtti.

    'FAVORİM BAŞAKŞEHİR'

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
    © REUTERS / Murad Sezer
    Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Bu kulüpte 12 yıldır roman yazdık
    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Selçuk, şunları kaydetti:

    "Medipol Başakşehir birkaç senedir direkten dönüyor, zorluyorlar ama bu sene diğer takımların da geri kalmasından dolayı benim şu anki favorim Başakşehir ama Beşiktaş ve Galatasaray bırakacak değillerdir, Trabzonspor da iyi bir hava yakaladı. Şu an en favori Başakşehir, baskıları az, daha rahat futbol oynuyor, oturmuş bir kadrosu ve başlarında da iyi bir hoca var."

    'EN BEĞENDİĞİM OYUNCU VİSCA'

    Selçuk Şahin, Süper Lig'de en beğendiği oyuncunun Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca olduğunu sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği Futbol Takımı, Fenerbahçe, Edin Visca, Alper Potuk, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Antalya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Güney Kore'de düzenlenen Sancheoneo Festivali
    Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet