Fikret Orman: Hakem hataları televizyonda tartışılmasın

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, hakemlerin sahada etki ettiği konuların azaldığı, oyuncuların konuşulduğu bir lig istediklerini söyledi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e çağrıda bulunan Orman, "Hakem hatalarının TV'de tartışılmaması gerekiyor. Buna bir şerh koymak lazım" dedi.
Antalya'da düzenlenen 2018-2019 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde konuşan Fikret Orman, hakemlerin zor bir iş yaptıklarını vurgulayarak, kamuoyu önünde herkesin eleştirisine açık bir iş olduğunu söyledi.
Türkiye hakemlik yapmanın zorluğuna dikkati çeken Orman, şöyle devam etti:
"Maç öncesi, maç anı ve sonrasında devamlı olarak konuşulan bir hakem mevzumuz var. Esasında futbolda hakemlik yardımcı unsurdur. Ana unsur oyunculardır. Ama ülkemizde bu maalesef farklı. Hakemlerimiz çok fazla konuşuluyor. Bize düşen bunu yönetmek. Bu marka değeri, hepimizi ilgilendiren bir şey. Ülkemizin hakemleri kötü, futbolcuları iyi gibi bir durum yok. Süper Lig'in marka değeri olarak bu ailenin bir parçasısınız. Hepimize görevler düşüyor."
'VAR İLE BERABER TEKNOLOJİ İŞİN İÇİNE GİRDİ VE KURALLAR DEVAMLI DEĞİŞİYOR'
Hakemlerin performansının çok önemli olduğunu vurgulayan Orman, "Baskı altında kararlı durmanızı bekliyoruz. Bizlerin beklentisi bu. Haklısınız, oyuncularımızın Avrupa'da oynadığımız maçlarda yapmış olduğu iyi niyetli hareketler bizim ligimizde aynı şekilde gözükmüyor. Yurt dışından gelen birçok oyuncumuz da Türkiye'ye geldiği zaman bir anda bir değişim sağlıyorlar ve çok da iyi niyetli görmüyorum. Siz kriz anı ve baskı altında bir şey vermezseniz, böyle kararlar vermediğiniz sürece bunlar azalacaktır. Yoksa baskı altında değişik bir karar vermeniz, baskıyı daha da artırıyor. Bizler, kulüpleri yöneten kişiler olarak sizden beklentimiz yok. Hakemlerin sahada etki ettiği konular azalsın ve oyuncuların konuşulduğu bir lig olsun istiyoruz. Bu yeni VAR (Video Yardımcı Hakem sistemi) ile beraber de teknoloji işi içine girdi ve kurallar devamlı değişiyor" diye konuştu.
'BUNA BİR ŞERH KOYMAK LAZIM'
VAR ile hakem hatalarının azaldığını, sistemin de oturmaya başladığını aktaran Orman, bunun daha da azalacağına inandığını belirtti.
Yeni sezonda takımlar arasındaki puan farkları az olduğu için hakemler üzerindeki baskının daha da fazla olacağını savunan Orman, "Hakemler de hata yapabilirler. Ama hiçbir maçın sonucu, öncesi hiç önemli değil. Siz gördükleriniz üzerine karar verdiğiniz sürece bizim için gayet iyi geçen bir lig olacaktır. Öyle de geçiyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e seslenen Orman, hakem hatalarının televizyonlarda çokça konuşulmasına bir sınır getirilmesi gerektiğini, bu durumun hakemlik kurumunu fazlasıyla aşağı indirdiğini söyledi.
Orman, "Buradan Yıldırım başkana bir şey söylemek istiyorum, hakem hatalarının TV'de tartışılmaması gerekiyor. Buna bir şerh koymak lazım. Oyuncular hata yapıyor, teknik adam yapıyor, yönetici yapıyor. Hakemler de yapacak. Bizim beklentimiz hakemler etki altında kalmasın, baskı altında kararını değiştirmesin" diye konuştu.
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