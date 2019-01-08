'Şenol Güneş transfere onay verdi, Beşiktaş yönetimi Arda Turan ile görüşmeye başladı'

Fotospor'un iddiasına göre, formasını Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan, Robinho'nun transferi sonrası Medipol Başakşehir'de forma giyme şansının kalmadığına inanmaya başladı.

© AA / Mustafa Çiftçi Burak Yılmaz'ın bonservisi açıklandı

Bunun üzerine ayrılık kararı alan Turan, bu durumu yakın arkadaşı Burak Yılmaz ile de paylaştı.

Geçen günlerde tartışmalı bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz da, teknik direktör Şenol Güneş'e Arda Turan ismini önerdi. Öneriye sıcak bakan Şenol Güneş, transfere onay verdi ve siyah beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı.

Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakıldığı, Quaresma'nın da son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel'in sözleşme yenilemediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan isminin Güneş'in kulağına hoş geldiği ifade edildi.