Galatasaray'da transfer sürprizi: Marcao'nun eşi, 'Hoş geldiniz' yorumlarına teşekkür etti

© AA / Serhat Çağdaş Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri sert yükseldi

BİP Spor'un haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bip Spor'un haberine göre Portekiz'de Chaves'de forma giyen 22 yaşındaki sol ayaklı stoper Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ile anlaşmaya vardı.

3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi beklenen ve cuma günü sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye gelmesi beklenen Marcao'nun eşi ise iddiaları adeta Instagram hesabı üzerinden doğruluyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE YORUM

Marcao'nun eşi Pan Idalgo Teixeira, Instagram'da paylaştığı son fotoğrafın altına "Welcome to Galatasaray" yazan birkaç taraftara teşekkür etti. Bu teşekkürün ardından yorumlar yağmur gibi "yeni yengenin" paylaşımının altını doldururken kısa süre içinde 2000'in üzerinde yorum yapıldı.