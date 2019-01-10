Serdar Adalı: Fikret Orman olmazsa mayıs ayında adayım

Fanatik'te yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş'ta, İkinci Başkan Serdal Adalı, kulüp gündemiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, takımın kamp yaptığı Gloria Sports Arena'da gazetecilerle yaptıkları sohbet toplantısında önemli konulara değindi.

© AA / Sinan Özmüş Fikret Orman: Hakem hataları televizyonda tartışılmasın

İlk olarak kulüp gündeminde yer alan Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yla ilgili olarak konuşan Adalı, milli futbolcu konusunda Sarı-Lacivertliler'le temas halinde olduklarını söyledi. Adalı, "Şener Özbayraklı gündemimizde olan bir futbolcu. Bu konuda Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'la görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.

'KULÜBÜN HAKKINI YEDİRMEM'

Daha önce Başkanlık için yarıştıkları Fikret Orman'ın ekibinde yönetime girmesinin sebebini de anlatan Adalı, "Başkan Fikret Orman'a, ‘Tekrar feda dönemine doğru gidiyoruz' dedim. O da, ‘Öyleyse gel, Beşiktaş'ı birlikte yönetelim' dedi. Ben de kabul ettim. Hepimizin ortak paydası Beşiktaş. Başkan ile transfer veya başka konularda bir görüş ayrılığımız yok. Mayıs ayında yapılacak seçimde başkanımız Fikret Orman aday olmazsa ben başkanlığa aday olacağım" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı caminın yakından tanıdığı bir isim olduğunu söyleyen tecrübeli yönetici, "Camia beni biliyor. Kulübün hakkını yedirmem. Gerekirse en kralını da alıp gelirim" dedi.