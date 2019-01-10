Jasmine Lennard: Cristiano Ronaldo zorba, yalancı ve psikopat, artık yalanlarını izlemeyeceğim

10 yıl önce Cristiano Ronaldo ile ilişki yaşayan İngiliz model Jasmine Lennard, "Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat. Tecavüz soruşturmasında Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde kanıtlar var" dedi.

© REUTERS / Stefano Rellandini Tecavüzle suçlanan Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 10 yıl önce ilişki yaşayan ve Ronaldo ile son olarak 18 ay önce görüştüğünü açıklayan Jasmine Lennard, Twitter hesabından bazı iddialarda bulundu. Lennard, "İnsanlar Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu bilseydi, şok olurdu" dedi.

'ARTIK RONALDO'NUN YALAN SÖYLEMESİNİ İZLEMEYECEĞİM'

Lennard sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık arkama yaslanıp Ronaldo'nun yalan söylemesini izlemeyeceğim. Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde çok değerli mesajlar ve kanıtlar var."