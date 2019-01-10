Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'dan suç duyurusu

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2.5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
Futbolcu Rodallega Martinez, avukatları Mikail Hasbek ve Emin Özkurt ile birlikte savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega başına gelen dolandırıcılık olayı hakkında konuşmak istemezken, avukatları futbolcu adına basın mensuplarına adliye önündeki meydanda açıklama yaptı.
‘ENGEL OLAMAZSAK PARA UÇUP GİDECEKTİ'
Futbolcu Martinez'in avukatlarından Mikail Hasbek, "Cuma günü itibariyle Rodellaga'nın aramasıyla dosyaya vakıf olduk. Dosyaya baktığımızda enteresan bir durumla karşılaştık. Yüklü miktarda bir alacak var. O alacak miktarı banka hesabında haczedilmiş, bankadan çıkmış. Neredeyse cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Pazartesi günü İcra Hukuk Mahkemesi'nde tedbir kararı aldırarak dosyayı durdurduk. Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. 50 bin —100 bin yerinden oynarken bir banka memuru haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinde bir rakam bankadan icra dairesine gelirken banka memuru ya da yöneticisi haber dahi etmiyor" dedi.
Hasbek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rodellaga'nın adresiyle alakası olmayan bir tebligat postacı tarafından muhtara bırakılmış. Engel olamazsak zamanında neredeyse bu paralar uçup gidecekti. Baktık ki son derece organize, ve maalesef hukukçu demeye dilimin varmadığı bu tip arkadaşların olduğu çeteyle karşılaştık. Baktık ki başka futbolcular da var. Hatta bir arkadaşın parası maalesef çekilmiş. Çok bilinen bir futbolcunun parası çekilmedi. Kıl payı kurtulduk diyebiliriz."
‘SON ANDA YAKALADIK'
Bir basın mensubunun, "Hangi gerekçeyle bu parayı çekiyorlar?" şeklindeki sorusuna ise avukat Hasbek, "Alacaklı gözüken arkadaşımız güya bir basın camiasından. Ama anladığım kadarıyla ne kadar hala fiilen çalışıyor bilmiyoruz. Ama Rodallega bununla tanışmıyor. Ortada legal hiçbir alacak gözükmüyor. Kuaför dükkanında futbolcuya tebligat yapılır mı hiç? Alacağında meşru olmadığı, alacaklının da tanınmadığı bir durum. Kanun boşluklarından istifade ederek bir alacak üretilebilir mi neredeyse bu çaba gözetilmiş. Son anda yakaladık" diye cevap verdi.
Martinez'in diğer avukatı Emin Özkurt ise, "Trabzonspor gibi ülkemizin güzide bir kulübünün önemli oyuncusu. Gerçek anlamda mağdur edilmesine son anda müdahil olduk. Yaklaşık 2.5 milyon liranın teslim edilmesine son anda engel olduk. Gerekli suç duyurumuzu yaptık. Bugün de bu konuyla alakalı ifademizi vereceğiz. Benzer durumda olan yabancı futbolcuların da olduğunu gördük. Türkiye'de bulunan yabancı futbolculara karşı yönelik belirli bir ekip tarafından yürütülen icra kanalı maarifeti kullanılmak suretiyle organize işlem. Bununla ilgili süreç başladı. Türkiye'deki yabancı futbolcular her şeyden önce misafirimiz. Ülkemizin imajını, ülkemizin layık olduğu güzelliklerini anıp memleketlerine gittiklerinde fahri konsolosumuz olması gereken kişiler. Biz de avukat olarak mağduriyetini gidermek için bu girişimleri yaptık. Başka yabancı futbolcular için de aynı adrese tebligat yapıldığını gördük. Süreç artık yargıya intikal etti" diye konuştu.
Avukat Özkurt soru üzerine, "Bize gelen duyumlara baktığımızda 15-20 milyon lira gibi bir paradan söz ediyoruz. Sadece bizim müvekkilimizin 2.5 milyon liralık bir zararı mevcut. Başka futbolcular da var onların kendi avukatları gerekli açıklamayı yapar" diye cevap verdi. Açıklamanın ardından Rodallega ve avukatları adliye binasına girdi.
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