Serdar Gürler, Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralarda yer alma mücadelesi vermek isteyen ekiplerden Göztepe, La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
#Transfer: Serdar Gürler Göztepe'mizde!https://t.co/WDKQ5TEi7D#Göztepe pic.twitter.com/2HfGaANyD4— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 10, 2019
Göztepe, transferi kulübün sosyal medya kanallarından "Serdar Gürler Göztepe'mizde!" ifadeleriyle duyurdu.
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