Fikret Orman: Vagner Love FIFA'ya gidecekse uçaklar var

Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş taraftarının buluşma noktası olacak 'No 1903' açılışı için Isparta'ya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret için geldiği valilik binasında bir çocuk tarafın Beşiktaş formasını imzalayan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Başkan Fikret Orman, ziyaret ettiği Vali Seymenoğlu'na forma hediye etti.

'BİZ HOCAMIZDAN, HOCAMIZ BİZDEN MEMNUN'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Orman, "Şenol hoca çok kıymetli. 4 yıl oldu. Beşiktaş tarihinde Gordon Milne'den sonra en uzun süreçte çalışan teknik direktördür. Şenol hocanın da kariyerinde en uzun çalıştığı kulüp burasıdır. Demek ki bir memnuniyet var. Biz hocamızdan, hocamız bizden memnun. Benle kişisel bir ilişkisi de çok yüksektir. Birbirimizi severiz ve sayarız. Şu anda Beşiktaş'ta Şenol hocanın kontratından daha önemli olan, konuşulması gereken şey ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın performansıdır. Ona konsantre olmamız gerekiyor. Ben de hocamız da ona konsantreyiz. Ondan sonradakiler aile içerisinde çözeceğimiz şeyler" diye konuştu.

'FIFA'YA GİDECEKSE UÇAKLAR VAR'

Basın mensuplarına Vagner Love ile ilgili açıklama yapan Orman, "Vagner Love'ın Beşiktaş'tan alacağı var mıdır? Var. Alacak mıdır? Alacaktır. FIFA'ya gidecekse uçaklar var. Bizim olduğumuz dönemde Beşiktaş'ın UEFA ile hiç ilişkisi olmadı. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak diye aldığımız futbolcu Vagner Love ama istediğimiz verimi vermedi. Love da mutsuz, biz de mutsuzuz. İyi bir kulüp bulursa gider, bulamazsa kalır. Biz ona büyük bonervis bedeli ödedik. Kimse bize akılsız gözüyle bakmasın" ifadelerini kullandı.