Adana Demirspor: Sneijder'i alamadık, kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü futbolcu Wesley Sneijder transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Sancak, "Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü'nün Başkanı Murat Sancak, Katar'da El Gharafa forması giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımlarına gelmeye sıcak baktığını ancak sponsorluk sözleşmelerinden dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

© AA / Serdar Bitmez Sneijder, Katar'da basına tanıtıldı: Ben seçtim 5

Transfer döneminde birçok futbolcunun gündemlerinde olduğunu, bunlar arasında yıldız futbolcu Sneijder'in de yer aldığını aktaran Sancak, "Canlı konferans sistemiyle Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Sneijder, Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu ancak Katar kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in transferi gerçekleşmedi. Basın yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil, sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır" dedi.

Transfer görüşmelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Sancak, "Wesley Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.