Adana Demirspor: Sneijder'i alamadık, kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü'nün Başkanı Murat Sancak, Katar'da El Gharafa forması giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımlarına gelmeye sıcak baktığını ancak sponsorluk sözleşmelerinden dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
Transfer görüşmelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Sancak, "Wesley Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.
Başkanımız Murat Sancak'tan Wesley Sneijder açıklaması https://t.co/XbGXqkzuuI pic.twitter.com/DT6KAmDT7U— Adana Demirspor (@AdsKulubu) 11 января 2019 г.
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