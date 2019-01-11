Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ı daha önce de istemiştim, Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, siyah beyazlı taraftarların Burak'a sahip çıkacağını düşündüğünü ifade ederek, "Baba Hakkı olamaz ama efsanelere layık olacaktır. Burak'a kefilim" dedi. Burak'ı daha önce de istediğini söyleyen Güneş, "Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Başkana söyleyelim yarın görüşmelere başlasın" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Trabzonspor'dan kadrolarına kattıkları Burak Yılmaz hakkındaki eleştirileri doğru bulmadığı söyledi.

Burak Yılmaz'a sahip çıkan Güneş, "Takım için oynayacak, her şeyini verecek bir isim. Böyle bir oyuncunun yıpratılmasını, onun da yıpranmasını doğru bulmuyorum. Trabzon'dan ayrıldığında bize kızdılar. Şartlar onu gönderdi ve kulübe para kazandırdı" diye konuştu.

Güneş, "Burak'ın maliyeti Vagner'den daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum. Baba Hakkı olamaz, zamanı yetmez ama efsanelere layık olacaktır. Burak Yılmaz'a kefilim" dedi.

Burak'ın Beşiktaşlı olduğunu Trabzonspor'da da söylediğini ifade eden Güneş, şöyle devam etti:

"Beşiktaş böyle bir yer, ben de Trabzonsporluyum. Zamanında gelmiş, gitmiş. Demek öyle gerekmiş, şimdi de gelmesi gerekmiş. Bugün Beşiktaş'ın alacağı en iyi isim. Burak Yılmaz'ı daha önce de istemiştim. Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Günün birinde belki gelir. Başkana söyleyelim yarın görüşmelere başlasın."