Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ı daha önce de istemiştim, Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Trabzonspor'dan kadrolarına kattıkları Burak Yılmaz hakkındaki eleştirileri doğru bulmadığı söyledi.
Güneş, "Burak'ın maliyeti Vagner'den daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum. Baba Hakkı olamaz, zamanı yetmez ama efsanelere layık olacaktır. Burak Yılmaz'a kefilim" dedi.
Burak'ın Beşiktaşlı olduğunu Trabzonspor'da da söylediğini ifade eden Güneş, şöyle devam etti:
"Beşiktaş böyle bir yer, ben de Trabzonsporluyum. Zamanında gelmiş, gitmiş. Demek öyle gerekmiş, şimdi de gelmesi gerekmiş. Bugün Beşiktaş'ın alacağı en iyi isim. Burak Yılmaz'ı daha önce de istemiştim. Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Günün birinde belki gelir. Başkana söyleyelim yarın görüşmelere başlasın."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)