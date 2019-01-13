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12:37 13 Ocak 2019
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    Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda

    2020 Yaz Olimpiyatları adaylığında Tokyo'nun İstanbul'u yenmesinde rol oynayan komite başkanına yolsuzluk soruşturması

    © REUTERS / Eric Gaillard
    Spor
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    2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'ya verilmesinde en büyük pay sahibi olan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda hakkında önceki gün Fransa'da soruşturma başlatıldı.

    BBC Türkçe'den Ilgın Yorulmaz'ın haberine göre Paris Mali Savcılığı'nın Takeda'ya yönelttiği suçlamaların odağında, 2020 Yaz Olimpiyatları adaylık sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiası yer alıyor. Soruşturma belgelerinde JOC başkanı olarak Takeda, Tokyo'nun adaylığı öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki farklı kez Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyor.

    Japonya'da mobil cami
    © Ruptly .
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    Takeda'nın, İstanbul'un Tokyo ile birlikte finale kalan son iki adaydan biri olduğu 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinde yolsuzluk yaparak özellikle Ortadoğulu ve Afrikalı delegelerin oylarını Tokyo lehine çevirttiği iddia ediliyor.

    JOC aracılığıyla açıklama yapan Takeda ise suçsuz olduğunu savundu: "Bu dava Tokyo Olimpiyatları'nı destekleyenler arasında büyük bir endişeye yol açtı. Ancak ben üzerimdeki şüpheleri temize çıkarmak için soruşturmayı yürütenlerle işbirliği yapmaya devam edeceğim."

    Carlos Ghosn duruşma
    © AFP 2018 / Kiyoshi Ota
    Nissan'ın eski üst düzey yöneticisi Ghosn hakim karşısına çıktı
    2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehir için oylama Eylül 2013'te yapılmış ve diğer adayları eleyen Tokyo, Madrid ve İstanbul son üçe kalmıştı. İlk oylamada Madrid ve İstanbul eşit oy alınca bir sonraki turu İstanbul kazanmış ve Tokyo'ya rakip olmuştu. Ancak soluk soluğa geçen son oylama sonucunda kazanan şehir Tokyo olarak açıklanmıştı.

    Öte yandan bazı çevreler Fransız savcılar tarafından JOC başkanı Takeda hakkında açılan soruşturmanın bir misilleme olabileceğine inanıyor. Nitekim Fransız Renault'nun ortağı olduğu Japon otomotiv şirketi Nissan'ın Lübnan asıllı Fransız CEO'su Carlos Ghosn da 19 Kasım'da Japon savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC), Nissan, Renault, Tsunekazu Takeda, Carlos Ghosn, Madrid, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Tokyo, Fransa, Japonya
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