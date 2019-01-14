İtalyan gazeteci Di Caprio: Kesin gelir diyemem ama Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta

Radyospor' da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Lorenzo di Caprio, "Şunu söyleyebilirim, Mario Balotelli yüzde kaç gelir gibi bir şey diyemem; fakat Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY, İTALYA TRANFER PİYASASINDA ÇOK KONUŞULAN BİR EKİP'

Di Caprio, "Bologna ve Marsilya da onu transfer etmek istiyor. Galatasaray, Mino Raiola ile değişik konularda çok kez iletişim kurdu. Ozan Kabak ve Yunus Akgün ile ilgilenen kulüpler olduğundan Galatasaray, İtalya transfer piyasasında çok konuşulan bir ekip oldu.

'PATRİCK VİERA ONU İSTEMİYOR, KESİNLİKLE AYRILACAK'

İtalyan santraforun kesinlik bu takımından ayrılacağını belirten Di Caprio, "Balotelli, Nice'den kesin olarak ayrılacak. Patrick Vieira onu istemiyor. Menajer Raiola bir çözüm arayışı içerisinde. Galatasaray, Balotelli'ye talip. Galatasaray güçlü ve özel bir kulüp. Raiola da oyuncusu için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Balotelli konusunda Galatasaray'ın şansı çok fazla" şeklinde konuştu.

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI Balotelli'den ırkçılara: Siz bu dünyanın hastalıklı tarafısınız

'İYİ BİR SÖZLEŞME BALOTELLİ'Yİ İKNA EDER'

Galatasaray'ın Balotelli'ye teklif edeceği rakamın transferde kilit rol oynayacağına dikkat çeken İtalyan gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir sözleşme Balotelli'yi ikna eder. Ben Galatasaray'dan 3.5 milyon euro talep edeceklerini düşünüyorum. Balotelli istikrarsız bir performansı olsa da potansiyeli olan bir oyuncu. Eğer Galatasaray'a gelirse çok şey kazandırabilir. Galatasaray onun için önemli bir opsiyon. Nice'de yıllık 3 milyon euro'dan fazla kazanıyor."