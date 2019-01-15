Marca: 'Koşmak istemediği' için Barcelona'yı tercih eden Arda, Atletico taraftarının nefretini kazanmıştı

İspanyol Marca gazetesi, taraftarlar için bir idole dönüştükten sonra başka bir takıma gidip nefret simgesi hâline gelen oyuncuları derlendi. Listede Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'a da yer verdi. Makalede ayrıca, Turan'ın ‘Koşmak istemediği’ için Barcelona’ya gitmek istediği ifadeleri yer aldı.

İspanyol Marca gazetesi, forma giydikleri takımda efsaneye dönüşüp daha sonra o takımın en büyük rakibine imza atan oyuncuların karşı karşıya kaldıkları durumları derlediği bir habere imza attı. Son dönemde transferleriyle yankı yaratan bazı futbolcuların örnek olarak gösterildiği listede, Barcelona'dan Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'a da yer verildi. Haberde, Turan'ın Barcelona'ya transferinde, 'Koşmak zorunda kalmamak için' Katalan ekibini seçtiği ifadesine yer verildi.

'İDOLLÜKTEN KENDİ EVİNDE YUHALANMAYA'

© AFP 2018 / BULENT KILIC Arda Turan, İspanyol basınında: Başakşehir kötü kalpli milyoneri hemen kovmalı

'İdollükten kendi evinde yuhalanmaya' başlıklı makalede Inigo Martinez, Sergio Ramos, Jordi Alba, Vitolo, Borja Iglesias ve Pau Lopez'in yanı sıra Arda Turan'a da yer verildi.

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya transfer olan Medipol Başakşehir'in oyuncusu Arda Turan için şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolcu, Atletico Madrid'i Barça'ya transfer olmak için terk etti. Çünkü ‘Artık bu kadar çok koşmak istemiyorum.' demişti. Atletico taraftarları ise bu durumun nedenini bir türlü anlamadı ve en çok sevilen oyuncularını kendi stadyumlarında ıslıkladı."