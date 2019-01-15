Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, yarın Ankara'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na eşlik edecek.
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, yarın Ankara'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na eşlik edecek.
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