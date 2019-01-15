Peter Cech sezon sonu emekli oluyor

Chelsea forması altında 4 kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve defalarca Çekya forması giyen 36 yaşındaki Peter Cech, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

'EMEKLİLİĞİMİ DUYURMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM'

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan tecrübeli kaleci, "Bu sezon benim profesyonel bir oyuncu olarak 20. sezonum ve ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımdan bu yana geçen 20 yıl, sezon bitiminde emekli olacağımı duyurmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

​İlk olarak 2004 yılında transfer olduğu Chelsea ile Premier Lig'e adım atan Çek oyuncu 2015 yılında ise diğer bir Londra ekibi Arsenal'a transfer olmuştu.

'BAŞARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIĞIM HER ŞEYİ BAŞARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

© AFP 2018 / STEFFI LOOS 'THY, Chelsea'ye sponsor oluyor'

Halıhazırda 'Topçular'ın (Gunners) formasını terleten Çek kaleci, 15 yıl boyunca Premier Lig'te oynamış ve kazanılabilecek her kupayı kazanmış bir oyuncu olarak başarmak için yola çıktığım her şeyi başardığımı hissediyorum açıklamsında bulundu.

'SAHA DIŞINDAKİ HAYATIMDA BENİ NELERİN BEKLEDİĞİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

"Bu sezon sonunda Arsenal'da bir kupa daha kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğim" diyen Cech, saha dışındaki hayatımda beni nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum dedi.

İlk olarak 2004 yılında transfer olduğu Chelsea ile Premier Lig'e adım atan Çek oyuncu 2015 yılında ise diğer bir Londra ekibi Arsenal'a transfer olmuştu.

Başarılı kaleci Chelsea forması giydiği dönemde, Londra ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 4 Premier Lig, 4 FA CUP ve 3 kez de EFL CUP (İngiltere Lig Kupası) kazanmıştı.