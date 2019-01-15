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21:33 15 Ocak 2019
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    Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik patronu Erol Bulut

    Erol Bulut: Sezon sonuna kadar takımımın başındayım

    © AA / Orhan Yoldaş
    Spor
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    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istifa ettiğine yönelik iddialara ilişkin, "Takımımın başındayım. Verdiğim söz var, ne olursa olsun, sonuna kadar takımın başında duracağım. Ekibimle birlikte sonuna kadar sürdüreceğim, mayıs ayının sonuna kadar" dedi.

    Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de
    © AA /
    Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de
    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    Takımın 10 günlük kamp döneminde iki hazırlık maçı yaptığını hatırlatan Bulut, karşılaşmalarda eksikliklerini gördüklerini ve bunları giderme yoluna gittiklerini belirtti.

    'ADEM BÜYÜK 5-6 HAFTA KADAR TAKIMDAN AYRI KALACAK'

    Futbolculardan Mustafa Akbaş, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Adem Büyük'ün sakatlık geçirdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

    "Dün saha şartları uygun değildi, suyun içinde antrenman yaptık. Adem Büyük bileğini burktu, doktorun raporuna göre 5-6 hafta takımdan ayrı kalacak. Yapacak bir şey yok, yarın ve hafta sonu oynayacağımız karşılaşmalara 11 kişi çıkabiliyorsak iyi. Sahaya çıkarak, sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

    'BEN DE TARAFTAR VE HERKES GİBİ BEKLİYORUM'

    Bulut, kulübün ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar ve Khalid Boutaib'i satarak gelir elde ettiğini belirterek, "Transferlerle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bugüne kadar yeterince konuştum, daha önceki açıklamalarımın da içeriği ile verdiğim rapor belli. Ben de taraftarlar ve herkes gibi bekliyorum." diye konuştu.

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    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
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    'TAKIMIMIN BAŞINDAYIM' DİYEN BULUT, 'MAYIS AYI SONU' ŞERHİ KOYDU

    Basında istifa ettiğine yönelik haberlerin yer aldığının hatırlatılması üzerine Bulut, şu ifadeleri kullandı:

    "Takımımın başındayım. Verdiğim söz var, ne olursa olsun, sonuna kadar takımın başında duracağım. Ekibimle birlikte sonuna kadar sürdüreceğim, mayıs ayının sonuna kadar. Bulut, olumlu geçen kamp dönemini Göztepe karşılaşmasına yansıtmaya çalışacaklarını ifade ederek, "İnşallah galip gelerek yolumuza başlayacağız ve devam edeceğiz."

    'YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUNUM'

    Yeni oyuncuların takıma katılması için transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bulut, şunları aktardı:

    "Robin Yalçın'dan memnunum, takıma uyum sağladı. Barış Alıcı da üzerine koyarak gidiyor, vuruşlarında eksik de olsa pozisyonlara giriyor ve gole yakın oluyor. Antrenmanlarda kendini geliştirerek, bizim için goller atacaktır. Forvette yaptığımız bir transfer yok. Defansa Mustafa Akbaş'ı aldık, o da kampta ufak bir sakatlık geçirdi, 4 hafta sonra aramıza katılacak."

    Etiketler:
    Evkur Yeni Malatyaspor, Barış Alıcı, Adem Büyük, Erol Bulut, Sadık Çiftpınar, Malatya, Türkiye
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